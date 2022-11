Roma-Lazio 0-1, pagelle giallorosse: Ibanez regala il derby ai biancocelesti

All’Olimpico, la Lazio batte la Roma per 1-0 grazie ad un errore madornale di Ibanez che decide di diventare l’uomo partita per Sarri. Mourinho prova a ribaltarla ma, alla fine, sono gli ospiti ad esultare.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: IBANEZ CONDANNA MOURINHO

Rui Patricio 6: non compie nessuna parata nel primo tempo e viene danneggiato da una giocata horror di Ibanez. Nella ripresa solo una respinta su F. Anderson, per il resto ordinaria amministrazione.

Ibanez 4: un errore clamoroso che condanna la Roma. Evita di spazzare e si fa togliere palla da Pedro. Errore grave che macchia la sua enorme crescita degli ultimi tempi.

Smalling 7: dopo la partita sottotono contro il Betis, l’inglese torna leader della difesa e non fa strusciare palla agli attaccanti della Lazio. All’Olimpico comanda lui e la difesa ritrova il suo pilastro.

Mancini 5.5: soffre Zaccagni e si fa ammonire dopo appena 8 minuti. In difesa rischia poco, ma il giallo lo condiziona soprattutto sugli interventi. Mourinho, dopo lo svantaggio nel primo tempo, decide di lasciarlo in panchina nella ripresa. (dal 46′ Celik 6: prova a dare più tecnica su quella fascia ma viene sempre bloccato dalla difesa avversaria. Prova a sfondare ma ci riesce poche volte.)

Karsdorp 5.5: deve spingere e ci riesce ma i suoi cross sono troppo imprecisi e non aiuta la Roma. In difesa non rischia ma l’apporto offensivo è evanescente. Non migliora la situazione neanche quando Mourinho passa ad una difesa a 4. (dal 63′ El Shaarawy6: prova a dare maggiore concretezza in avanti e i suoi scatti mettono in diffocoltà la retroguardia avversaria. Non è fortunato e non trova appoggio dai suoi compagni in avanti.)

Cristante 5: tanti errori soprattutto in fase di impostazione. Prova a far girare il pallone ma ci sono troppi svarioni in una serata completamente storta per lui.

Camara 6: tanta corsa ed intensità, l’ex Olympiakos è in fiducia e si vede. Tanti recuperi, ma poca tecnica e alla fine gli viene preferito Matic per dare ordine al centrocampo. (dal 72′ Matic 6: da ordine, verticalizza e combatte. Forse sarebbe dovuto entrare prima per dare un ulteriore mano alla manovra della Roma.)

Zalewski 6: tanta corsa e voglia di incidere, peccato per la Roma che i suoi cross colpiscano sempre il difensore biancoceleste che lo va a marcare. Prova a farsi strada, ma nonostante la grande proposità viene spesso bloccato. (dal 72′ Belotti 5.5: un altro ingresso evanescente per l’ex Torino che non incide minimamente sulla gara.)

Pellegrini 6: tenta di spaventare Provedel in qualunque modo ma le sue conclusioni non sono pericolose ne precise. Si carica la squadra sulle spalle, ma nella ripresa deve abbandonare il campo per un infortunio. (dal 52′ Volpato 6: serve vivacità e il giovane della Roma riesce a darla. Lotta, cerca di concludere a rete e inventa. Qualche errore in fase di controllo, ma sicuramente tra i più positivi.)

Zaniolo 6: tanti strappi che però non trovano la giusta via. La traversa gli toglie la gioia del gol, per il resto tanta voglia che però non spacca il mondo.

Abraham 5: ancora in ombra l’attaccante della Roma che prova qualche giocata ma non riesce mai a tirare. Quando ha la conclusione a portata di mano, preferisce passarla, vanificando la possibilità di creare ulteriore periocolo a Provedel.

Mourinho 6: la Roma pressa e ci prova in qualunque modo, ma la Lazio è ben messa in campo ed è difficile da scardinare. La sua squadra non conclude in porta e Provedel può passare una serata, relativamente, tranquilla. Tanti errori e manovra che parte dal basso con troppa lentezza. Viene condanndato da un errore enorme di Ibanez, ma ci si aspetta di più da questa formazione.