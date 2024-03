Juventus-Genoa 0-0, le pagelle dei bianconeri: male Vlahovic, anche Chiesa delude

La Juventus non va oltre al pareggio con reti bianche contro un Genoa solido e si fa avvicinare pericolosamente dal Bologna. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: decisivo nel primo tempo poi viene chiamato poco in causa.

Danilo 6: solita partita ordinata, una sicurezza.

Bremer 6: viene sollecitato poco dai suoi avversari.

Gatti 6,5: come sempre è generoso e prova sempre a farsi vedere anche nell’area avversaria.

Kostic 5: continua la sua pessima stagione con un’altra partita anonima, un po’ più presente in fase difensiva. (Iling Junior 6)

Miretti 6,5: nel primo tempo è l’unico a provare ad inventare qualcosa anche se poi gli manca sempre qualcosa per diventare incisivo. (Weah 6)

Locatelli 6: fa il suo senza mai strafare.

McKennie 6: non è al top ma dà comunque il suo contributo. (Rabiot 6,5)

Cambiaso 6,5: come al solito uno dei più propositivi della squadra bianconera. (Kean 6)

Chiesa 5: ennesima prestazione negativa in questa stagione in cui non è mai veramente riuscito ad entrare in condizione. (Yildiz 5,5)

Vlahovic 4,5: non si fa mai vedere, fallisce due occasioni nitide e poi si fa espellere per proteste.