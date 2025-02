Juventus-Inter 1-0, le pagelle dei bianconeri: Conceição super

La Juventus batte l’Inter grazie alla rete di Francisco Conceição e riaggancia il quarto posto.

Ecco le pagelle dei bianconeri:D

Di Gregorio 6,5: sempre attento e decisivo in un paio di occasioni.

Weah 6: sta continuando il suo buon rendimento da terzino destro.

Veiga 5,5: da un suo errore in impostazione arriva l’occasione enorme che Lautaro spreca malamente.

Gatti 6,5: prestazione da vero leader, cattivo su ogni pallone.

Savona 5: soffre per un’ora contro Dumfries e viene poi richiamato in panchina. (Cambiaso 6,5)

Koopmeiners 6,5: finalmente una prestazione solida da parte dell’ex Atalanta, solamente un salvataggio sulla linea di porta gli nega il gol.

Thuram 6: mette muscoli e corsa come suo solito. (Locatelli 6)

Conceição 7: sfiora il gol nel primo tempo, lo trova nel secondo. Per il resto mette in campo una partita di altissimo livello anche in fase difensiva.

McKennie 6,5: in qualsiasi posizione Thiago Motta lo schieri, difficilmente l’americano tradisce.

Nico Gonzalez 6,5: vale lo stesso discorso fatto per Conceição, prestazione ottima in entrambe le fasi di gioco.

Kolo Muani 7,5: giocata di enorme qualità nell’azione che porta poi al gol di Conceição.