Juventus-PSV, le pagelle dei bianconeri: Mbangula per i 3 punti

La Juventus si aggiudica l’andata dei sedicesimi di finale di Champions grazie alle reti di Weston McKennie e Samuel Mbangula.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 5,5: non esente da colpe sul gol di Perisic in cui non difende bene il suo palo.

Weah 6,5: altra prova convincente nella posizione di terzino destro.

Gatti 7: il primo della Juventus arriva da una sua iniziativa in cui due volte si avventa come un forsennato sul pallone.

Veiga 6,5: non sempre precisissimo ma mostra tanta personalità, dote che in questo momento alla Juventus serve come il pane.

Kelly 5: alterna qualche buona giocata ad errori madornali, come quello con cui si fa fregare da Perisic in occasione del momentaneo pareggio ospite.

Locatelli 5,5: non brillante come ci ha abituato in questa stagione. (Thuram 6)

Douglas Luiz 6,5: finalmente si è visto qualche sprazzo di quelle che sono le sue qualità.

McKennie 7: come spesso capita è lui quello che toglie le castagne dal fuoco. (Koopmeiners 5,5)

Nico Gonzalez 6: un paio di buone opportunità di testa che non riesce a sfruttare. (Conceiçao 6.5)

Kolo Muani 6: arriva probabilmente stanco a questa partita e lo si vede, lotta comunque con tutte le sue forze. (Vlahovic s.v.)

Yildiz 5,5: non riesce ad entrare in partita e Motta lo richiama in panchina dopo 45 minuti. (Mbangula 6)