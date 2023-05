Juventus-Lecce 2-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic risolutivo

La Juventus batte 2-1 il Lecce grazie alle reti di Leandro Paredes e Dusan Vlahovic tornando alla vittoria in campionato dopo un mese.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: ennesima buona partita da parte del portiere polacco che compie un paio di interventi importanti e viene bucato solamente da un calcio di rigore che aveva comunque intuito.

Danilo 5,5: l’arbitro gli fischia contro un rigore molto dubbio, per il resto gioca la sua solita buona partita e non trova il gol solamente perché la sua incornata si stampa sul palo.

Bonucci 7: prestazione enorme del capitano bianconero che toglie le castagne dal fuoco con almeno due interventi da grandissimo giocatore.

Bremer 6,5: partita di grande sostanza da parte dell’ex Torino che alza la saracinesca. (Gatti s.v.)

Kostic 7: si è rivisto sui livelli a cui ci aveva abituato e mette a referto l’ennesimo assist stagionale con un bel cross dalla sinistra.

Miretti 6,5: un po’ goffo con la palla tra i piedi ma la sua prestazione è stata comunque positiva. Si vede annullare il suo primo gol in Serie A per mezzo piede in fuorigioco. (Pogba 6,5)

Paredes 6,5: prestazione tra luci ed ombre ma ha il grande merito di sbloccare la partita su punizione col suo primo gol stagionale. (Locatelli 6)

Fagioli 6: in ripresa rispetto alle ultime uscite, sembra che stia ritrovando la serenità mentale.

De Sciglio 6: la sua è stata una partita senza infamia e senza lode, costretto a lasciare il campo dopo una brutta torsione del ginocchio. (Cuadrado 6,5)

Di Maria 6: qualche giocata di classe assoluta ma non riesce mai ad incidere veramente all’interno del match. (Chiesa 5,5)

Vlahovic 7: si sbatte per la squadra, tiene tantissimi palloni e trova un bel gol su azione. Probabilmente la notizia più bella che potesse ottenere Allegri ad una settimana dalle semifinali di Europa League.