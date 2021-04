Juventus-Parma 3-1, le pagelle dei bianconeri: doppio Alex Sandro

La Juventus si riprende dalla sconfitta con l’Atalanta battendo il Parma 3-1 grazie alla doppietta di Alex Sandro ed al gol di Mathijs de Ligt.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6: viene impegnato poco dai suoi avversari.

Alex Sandro 7,5: prima doppietta in carriera che pesa come un macigno, toglie la Juventus da una situazione molto difficile.

de Ligt 7: trova il gol del definito 3-1 e gioca una buona partita.

Bonucci 6,5: nel secondo tempo alza molto il suo rendimento anticipando sempre i suoi diretti avversari.

Danilo 6,5: ennesima prova convincente da parte del laterale brasiliano.

McKennie 6: tanta corsa ma poco incisivo in fase offensiva, non sta benissimo e si vede. (Kulusevski 6)

Arthur 6,5: dà qualità alla manovra bianconera e salva un gol sulla linea, qualche imprecisione ma si fa perdonare. (Bernardeschi s.v.)

Bentancur 5,5: un ectoplasma, non si vede praticamente mai. (Rabiot 6)

Cuadrado 7: anche oggi trova 2 assist e crea tanti grattacapi alla difesa emiliana. (Ramsey 6)

Dybala 6: crea qualcosa ma è impreciso sottoporta, non è ancora al meglio ma la sua condizione sta crescendo. (Morata s.v.)

Ronaldo 5: ha grosse responsabilità sul gol degli ospiti non saltando in barriera, inoltre crea pochissimo in fase offensiva.