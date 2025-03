Juventus-Verona 2-0, le pagelle dei bianconeri: Thuram e Koopmeiners per la vittoria

La Juventus trova la sua quinta vittoria consecutiva battendo il Verona 2-0 grazie alle reti di Khephren Thuram e Teun Koopmeiners.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6: attento su due conclusioni da fuori area nei primi 10 minuti, per il resto non viene mai impegnato.

Weah 6: questa sera viene limitato molto dagli avversari quindi riesce ad incidere meno del solito. (Alberto Costa 6,5)

Gatti 6: serata tranquilla, va vicinissimo al gol nella sua centesima in bianconero. (Kalulu 6)

Kelly 6,5: prima partita veramente convincente da quando è arrivato a Torino.

Cambiaso 6,5: per la prima volta in questo 2025 si sono visti sprazzi del giocatore ammirato nelle ultime stagioni.

Thuram 7,5: in questa fase della stagione sta trascinando lui la Juventus con la sua fisicità ed i suoi gol.

Locatelli 6,5: con lui in campo la Juventus gioca sempre molto meglio, va vicino al gol in un paio di situazioni.

Yildiz 5,5: nel primo tempo abbastanza bene, ma nella ripresa sparisce completamente e non salta mai l’uomo. (Mbangula s.v.)

McKennie 6,5: buona partita anche se meno atletico del solito, si fa trovare comunque dappertutto. (Koopmeiners 6,5)

Nico Gonzalez 5,5: si sacrifica molto per la squadra ma è assai impreciso nei cross.

Kolo Muani 5: la peggior prestazione da quando veste la maglia della Juventus. (Vlahovic s.v.)