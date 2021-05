Milan-Cagliari 0-0, le pagelle dei rossoneri: pari amaro

Non si va oltre la 0 a 0 tra Milan e Cagliari. Ad una giornata dalla fine del campionato, i rossoneri si giocheranno l’accesso in Champions League a Bergamo contro l’Atalanta. Le pagelle degli uomini di Stefano Pioli.

Donnarumma 7: tiene inviolata la porta con due grandi interventi su Pavoletti e Nandez.

Calabaria 6: spirito offensivo, si rende più volte pericoloso nell’area avversaria. (Dal 62′ Dalot 6: buon approccio alla gara, il palo gli nega la gioia del gol).

Kjaer 6: non rischia niente e amministra il reparto difensivo rossonero. Gli attaccanti trovano un muro.

Tomori 6: come per Kjaer, riesce a svolgere il suo compito in tutta tranquillità. Prova a spingersi oltre al centrocampo per dar manforte al reparto offensivo.

Hernandez 6: non oltre la sufficienza, il suo motore è acceso ma la difesa del Cagliari è ben organizzata e non gli permette di avere grandi spazi di manovra.

Kessié 6: più degli altri, ma meno di altre volte. Oggi basta così, non riesce a dare quel passo in più che siamo soliti a vedere.

Bennacer 6: equilibrio in centrocampo, senza strafare. Sembra appesantito dalla stanchezza, ma la verità è che il Cagliari lo ingabbia più volte. (Dal 62′ Meité 5: perde tanti palloni e la sua entrata non cambia in meglio l’approccio alla gara del centrocampo rossonero).

Saelemaekers 5: un tempo e poi basta, Pioli lo sostituisce per cercare un guizzo in più in zona gol. Resta comunque uno dei pochi che ci prova. (Dal 46′ Leao 5: un’altra occasione sprecata. Corsa sì, ma concretezza no. Poteva svoltare un’intera stagione stagione credendoci un po’ di più.

Diaz 5,5: non è quello delle ultime partite e gli manca il guizzo per mettere in difficoltà la difesa sarda. (Dal 56′ Castillejo 5: non entra con il piglio giusto, ci prova più volte, ma senza impensierire).

Calhanoglu 5: ha più occasioni per far male, ma le sbaglia. Poco dialogo con i compagni e il Cagliari comprende movimenti e le poche idee. (Dall’87’ Mandzukic s.v.).

Rebic 5: Pioli gli dà fiducia per tutta la partita, ma sicuramente non è quello che si aspettava. Timido e apatico.

All. Pioli 5: ha l’occasione in mano, ma viene sprecata. Ci prova con alcune mosse che non ricambiano quello che poteva essere. Non andare in Champions sarebbe più di una delusione.