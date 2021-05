Roma-Lazio 2-0, le pagelle dei biancocelesti: addio sogno Champions

Va alla Roma la vittoria del derby dalla Capitale. Brutta la prestazione dell’undici di Inzaghi. Pochi meritano la sufficienza.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6: una sufficienza tranquilla. Nulla poteva sui gol, poco impegnato per il resto;

Marusic 5,5: partita anonima, senza squilli. (Dal 73’ Fares s.v.);

Acerbi 5: serata no per lui. Ingenuo in occasione del primo gol della Roma ed espulso sul finale.

Radu 6: tiene bene la sua zona, è forse uno dei più positivi della difesa. Viene sostituito perché stanco. Dal 73’ Caicedo s.v.;

Lazzari 6: il solito impegno sulla fascia, offre anche un paio di buoni assist;

Milinkovic-Savic 5,5: parte bene. Alla distanza cala e manca di un po’ di concretezza Dall’84’ Akpa Akpro s.v.;

Leiva 6: fa il suo lavoro di regista arretrato con lucidità ed impegno;

Luis Alberto 6: qualche ottima giocata e qualche bel lancio in profondità ma pecca un po’ in continuità. In un’occasione va anche vicino al gol;

Lulic 5,5: lui dà il meglio quando riesce a spingere sulla fascia, cosa che oggi non gli è riuscita. Dal 59’ Luiz Felipe 5,5: entra nel momento meno felice della Lazio e si adegua, con qualche errore di troppo, alla cattiva prestazione dei compagni;

Muriqi 6: si è fatto vedere sia in attacco sia in fase di rientro anche se non ha avuto modo di essere pericoloso in area. Dal 60’ Pereira 6: tra i subentrati il migliore, con qualche tocco elegante e tiro pericoloso;

Immobile 6: non inizia bene, migliora alla distanza e va vicino al gol con un gran colpo di tacco (anche se probabilmente sarebbe stato comunque annullato dalla Var).