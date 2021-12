Udinese-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Ibra regala il pari nel finale

Un gol in mezza rovesciata di Ibrahimovic al 92′ permette al Milan di agguantare un pareggio in extremis alla Dacia Arena dopo che i friulani si erano portati in vantaggio a inizio partita con Beto. Rossoneri sottotono, stanchi e con poche idee, ma anche le scelte di Pioli stasera sono state discutibili. Di seguito le pagelle:

Maignan 6: bravo a ipnotizzare Beto nell’uno contro uno, ma poi il portoghese è fortunato nel rimpallo e sul tap in lui non può nulla. Per il resto non è che debba compiere chissà quali parate.

Florenzi 5: preferito a Kalulu non ripaga la fiducia dell’allenatore. Lontano dagli standard a cui ha abituato, si intestardisce con lanci lunghi e cross dalla distanza che non servono a nulla, soprattutto perché quasi tutti sballati e fuori misura.

Tomori 5,5: prima sbaglia a non seguire Beto per cercare l’offside, poi non riesce a spazzare bene dopo la parata di Maignan e arriva il vantaggio bianconero. Rimane comunque importante con la sua velocità per fermare un paio di contropiedi avversari pericolosi.

Romagnoli 6: prova ordinata del capitano rossonero che riesce a cavarsela abbastanza bene sia con lo prestanza fisica di Beto che con la velocità di Deuloufeu.

T. Hernandez 5,5: non soffre Molina, ma è altrettanto vero il contrario. In una partita dove servirebbe qualcuno che rompa gli equilibri anche lui non ci riesce mai.

Bakayoko 4: Pioli gli dà nuovamente fiducia a sorpresa e lui tradisce anche stavolta. Da un suo errato posizionamento con conseguente anticipo di Arslan nasce l’1-0 di Beto, ma oltre a questo sbaglia praticamente quasi tutti i palloni che gioca. Lontanissimo parente del giocatore ammirato con Gattuso (dal 46′ Kessie 6: non che faccia cose impressionanti, ma almeno fa bene il suo in mezzo al campo e nel finale si immola per mantenere il pari).

Bennacer 4,5: di nuovo al fianco di Bakayoko, di nuovo una prestazione da dimenticare. E’ lui a dare quella palla velenosa al francese e non riesce mai a far girare la squadra come vorrebbe e saprebbe fare (dal 46′ Tonali 6,5: tutt’altra cosa rispetto all’algerino. Si fa dare palla, la smista, la recupera. E’ semplicemente imprescindibile in questo momento per il centrocampo rossonero).

Saelemaekers 5: prima a destra e poi a sinistra non cambia nulla, nel senso che non riesce mai a trovare uno spunto degno di nota. Quando riceve palla pensa più a tornare indietro che andare in avanti e così diventa difficile creare opportunità (dal 69′ Castillejo 5,5: si rivede dopo l’infortunio, ma risulta impalpabile nella ventina di minuti giocati).

B. Diaz 5: ci sarebbe bisogno di lui per creare superiorità numerica e scardinare la difesa avversaria, ma non si vede mai. Le uniche due palle buone capitano sul suo piede sinistro, ma lui le spreca malamente entrambe. In netta involuzione rispetto ad inizio stagione (dall’81’ Maldini: S.V.).

Krunic 5,5: schierato ancora come esterno di centrocampo, fatica a trovare la posizione ed entrare in partita. Sembra avere anche meno gamba delle ultime uscite e quindi non sorprende vederlo rimanere negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ Messias 6,5: prova a dare nuova linfa alla trequarti e ci riesce bene sin da subito con diversi spunti interessanti sull’out di destra. Poi Pioli lo sposta più centrale ed esce pian piano dalla partita).

Ibrahimovic 6,5: primo tempo non pervenuto causa anche i pochi palloni ricevuti. Nel secondo ne riceve due: sul primo sfiora il palo con una gran torsione di testa, al secondo trova il gol del pari con una semirovesciata delle sue simile a quella di un anno fa sempre qui a Udine.

Pioli 4,5: stasera ha grosse responsabilità anche lui. Con una squadra già decimata dagli infortuni decide di riproporre la coppia di mediani di riserva che aveva fatto disastri con il Sassuolo e la paga a caro prezzo. Prova a correggere il tiro all’intervallo, ma la rimonta riesce solo a metà e al termine di una partita veramente brutta da parte della sua squadra.