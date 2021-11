Mourinho verso Roma-Torino: “Loro hanno un proprio stile difensivo”

La Roma sta ritrovando il sorriso e José Mourinho vuole la vittoria anche contro il Torino, all’Olimpico. Il tecnico ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Domani arriva una squadra ostica. Che partita si aspetta per le marcature strette?



“Sarà difficile. È una squadra che difende bene, con uno stile proprio, anche se non unico. Sono un esenpio nel loro stile difensivo. Non consentono tante opportunità, servirà gran qualità offensiva”.

Avete giocato ancora a 3. Ora che ci sono i terzini sinistri si tornerà a 4?

“In questo momento la situazione è migliore rispetto a prima. Il problema è passato dai terzini al centrocampo dove mancano alcuni giocatori tra cui un titolare assoluto. Adesso abbiamo opzioni chiare per giocare a 4 o 5, prima no”.

L’Olimpico sarà di nuovo pieno. Si aspettava così i tifosi prima di arrivare? Più difficile affrontare questo stadio da avversario o meglio averne la carica?

“La passione la conoscevo già e l’ho sentita dal primo giorno. La cultura in Italia non ha paragoni col calcio inglese, in cui è tutto sempre esaurito. Ho piacere a vedere un’evoluzione positiva in questo senso. Abbiamo già perso e pareggiato, ma i tifosi vanno sempre allo stadio e vogliono una squadra che giochi anche per loro stessi. Al tifoso questo fa sentire attrazione ed empatia, forse per questo anche in Conference League c’era un Olimpico bello. Non dico che con i tifosi è più facile, ma è più bello”.

La Roma ha segnato 7 goal nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e 7 nell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo. La squadra approfitta dell’avversario nel finale?

“Non l’ho mai pensato. Per me non esiste il momento giusto per segnare, come sento dire anche in tv. Noi giochiamo sempre fino alla fine. Questa è una caratteristica nostra”.

Dopo lo Zorya ha parlato di sacrificio. Mancini può essere un’opzione da mediano?

“Certo, anche perché abbiamo tutti e 4 i centrali disponibili. Ibanez ha giocato terzino sinistro nella difesa a 4, forse giocherà terzino destro. Ovviamente ci sono cose impossibili da dare come Zaniolo terzino sinistro o Vina attaccante, ma ci sono giocatori multifunzionali. È importante avere 3 o 4 giocatori così. Mancini può giocare a centrocampo”.