Juventus-Atalanta 0-1, le pagelle dei bianconeri: un’altra sconfitta allo Stadium

La Juventus non sa più vincere ed esce sconfitta anche dallo scontro con l’Atalanta tra le mura amiche.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene chiamato molto in causa dagli avversari ed in occasione del gol non ha nessun tipo di responsabilità.

Alex Sandro 5,5: prestazione opaca in cui non si rende mai pericoloso negli ultimi metri avversari.

Bonucci 6: prova qualche imbucata veramente interessante ma soffre un pochino in fase difensiva.

de Ligt 5,5: questa sera l’olandese risulta un po’ impacciato, il suo movimento sbagliato nello stare in linea con la difesa tiene in gioco Zapata nell’azione del gol nerazzurro.

Cuadrado 5,5: serata discreta del terzino colombiano che non riesce a vincere il duello con Maehle.

Chiesa 5,5: non riesce ad essere incisivo ed allo scadere del primo tempo si fa male muscolarmente durante uno scatto. (Bernardeschi 6)

Rabiot 5: ha il merito di essere l’unico ad andare vicino al gol nei 90 minuti ma per il resto la sua è stata una prestazione gravemente insufficiente.

Locatelli 6: come al solito è uno dei pochi a restare a galla in questo pessimo inizio di stagione della Juventus.

McKennie 6: probabilmente stasera è stato il più positivo dei suoi ma la sfortuna non abbandona i bianconeri ed anche lui lascia il campo per un problema fisico. (Kean 5)

Dybala 6: prova qualche azione personale e si crea occasioni interessanti ma non trova mai il tiro pericoloso, tranne in occasione della punizione battuta negli ultimi minuti di recupero che bacia la parte alta della traversa a Musso battuto.

Morata 5: la sua prestazione sarebbe anche sufficiente questa sera ma il gol avversario arriva da una sua sponda errata e quindi troppo decisivo per non considerarlo nella valutazione finale. (Kaio Jorge s.v.)