Sassuolo-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: male (quasi) tutti

La Juventus esce sconfitta dalla trasferta di Reggio Emilia e vede sfumare un’occasione enorme per riagganciarsi al treno Champions League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: anche oggi compie un miracolo, ma sul gol di Defrel non può nulla.

Gatti 6,5: ci prova fino alla fine ed ha una fame che se avessero anche i suoi compagni si parlerebbe di un top team mondiale.

Bremer 5,5: non precisissimo, non compie grossi errori ma non dà sicurezza.

Danilo 6: sfiora un bel gol da fuori area e gioca la sua solita partita solida.

Barbieri 6: buon esordio in Serie A, ha mostrato personalità più di qualche suo compagno ben più navigato. (Cuadrado 6)

Fagioli 5: gioca una buona partita ma l’errore da cui scaturisce il gol dei padroni di casa è di una gravità assoluta. (Miretti 5,5)

Paredes 4,5: ennesima prestazione pietosa, incredibile pensare che un giocatore del genere abbia militato per anni nel PSG e sia un titolare della nazionale campione del mondo. (Pogba s.v.)

Rabiot 6: come spesso gli capita è tra i migliori in campo, solo un miracolo di Consigli gli nega l’ennesimo gol di testa in stagione.

Kostic 5,5: nelle ultime uscite è apparso un po’ in debito di ossigeno ed anche questa sera non illumina mai. (Chiesa 5,5).

Milik 5,5: lo scarso rendimento del centrocampo lo costringe a scendere per legare il gioco e di conseguenza non è quasi mai presente nella sua zona di competenza. (Di Maria 5,5)

Vlahovic 5: questa sera Allegri prova a dargli fiducia togliendo Milik al posto suo ma il serbo mette in campo l’ennesima brutta prestazione di questa stagione, la situazione sta diventando abbastanza grave.