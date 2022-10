Benfica-Juventus 4-3, le pagelle dei bianconeri: addio Champions

La Juventus perde la quarta partita su cinque nel girone di Champions e saluta la competizione europea. Inutili le reti di Kean, Milik e McKennie.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non ha responsabilità sulle reti dei portoghesi.

Danilo 5.5: in difficoltà da braccetto di sinistra, la sua serata migliora un po’ quando torna a destra.

Bonucci 4: prestazione aberrante da parte del capitano della Juventus. (Alex Sandro 5.5)

Gatti 5: è in ritardo in un paio di gol avversari, all’ultimo respiro va vicinissimo al gol che avrebbe portato ad un pareggio clamoroso.

Cuadrado 4: ennesima partita ampiamente insufficiente in questa stagione, la sensazione è che la sua esperienza in bianconero sia ai titoli di coda. (Miretti 6)

McKennie 6: ha il merito di trovare il gol e di galvanizzarsi dopo di esso.

Locatelli 5.5: non fa grossi danni però non riesce mai ad entrare in partita.

Rabiot 5: veniva da un paio di ottime prestazioni ma questa sera non entra mai in partita.

Kostic 6: uno dei pochissimi a provarci fino alla fine. (Iling-Junior 7)

Vlahovic 5: non si vede mai tranne in occasione del primo gol (poi assegnato a Kean) in cui ha enormi meriti. (Soulè sv)

Kean 5,5: non si vede mai ma trova il gol del momentaneo pareggio, dopo avere trovato il gol anche in campionato. (Milik 6.5).