Lecce-Juventus 0-1, le pagelle dei giallorossi: secondo tempo sottotono, palo Hjulmand

La Juventus batte di misura il Lecce grazie al gol di Fagioli. Brutto secondo tempo dei salentini. Un palo nega il gol a Hjulmand.

Questi i voti dei salentini:

Falcone 6: nel primo tempo l’unico intervento degno di nota è sul finire quando devia in angolo un tiro di Rabiot. Per il resto è ordinaria amministrazione. Nella ripresa due buoni interventi impediscono il gol agli juventini. Non ha colpe sul gol di Fagioli;

Pongracic 5: fa il suo con attenzione nel primo tempo. Nella ripresa qualche sua ingenuità, in area o nei pressi, sarebbe potuta costare cara al Lecce. Brutto secondo tempo anche per lui;

Baschirotto 6: nella sua zona è aiutato dall’apporto dei compagni arretrati in diverse occasioni, ma quando serve c’è;

Gendrey 5,5: sulla sua fascia si sviluppa poco la manovra del Lecce; in fase difensiva è messo a dura prova e spesso superato con maestria da Milik. Potrebbe fare di più;

Gallo 6: i bianconeri tendono ad aggredire dalle sue parti, ma riesce a farsi trovare quasi sempre pronto e a contenere le incursioni di Cuadrado;

Hjulmand 6: luci e ombre sulla sua prestazione. All’inizio un po’ nervoso, riesce pian piano a prendere le misure, ad adattarsi ai ritmi degli avversari e a recuperare qualche pallone. Va vicinissimo al gol colpendo il palo a due minuti dal termine della gara;

Gonzalez 6: perde qualche contrasto, ma merita la sufficienza per l’impegno e la determinazione a seguire l’avversario in ogni zona del centrocampo. Dall’85’ Rodriguez s.v.;

Blin 6: buona la sua prova; fondamentale anche in fase difensiva. Dal 60’ Askildsen 5,5: non riesce a influire sulle sorti della gara;

Strefezza 5,5: non è la sua partita. dal 78’ Di Francesco 5: si fa notare solo per il cartellino giallo rimediato per un brutto fallo ai danni di Iling;

Oudin 6: ordinato e preciso. Per le giocate del Lecce buoni spunti passano dai suoi piedi. Dal 60’ Banda 5: entra nel momento in cui il Lecce è in difficoltà e va in difficoltà anche lui;

Ceesay 5,5: molto isolato in avanti, corre tanto ma ha solo un’occasione che avrebbe potuto sfruttare meglio. Dal 78’ Colombo s.v..