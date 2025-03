Germania-Italia 3-3, le pagelle degli Azzurri: Kean non basta

L’Italia termina col punteggio di 3-3 la partita contro la Germania e saluta la Nations League, in rete Moise Kean (doppietta) e Giacomo Raspadori.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 4,5: si distrae in maniera imperdonabile in occasione della rete di Musiala, compie qualche bella parata ma quell’errore è imperdonabile.

Gatti 5: soffre terribilmente Musiala e si fa subito ammonire, lascia il campo dopo 45 minuti. (Politano 6,5)

Buongiorno 5: si fa anticipare in maniera troppo superficiale nell’occasione che porta poi al rigore tedesco.

Bastoni 5: sbaglia tantissimo anche in fase di impostazione che è sempre stato il suo punto forte.

Di Lorenzo 6,5: buona prestazione, si sarebbe anche guadagnato il rigore che viene poi inspiegabilmente tolto dopo il controllo VAR.

Barella 5: molto nervoso e visibilmente stanco, non riesce ad incidere nel match.

Ricci 5: non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco e per un giocatore che occupa il suo ruolo è un problema importante. (Zaccagni 6)

Tonali 5: nella partita di andata era stato dominante, questa sera invece non si vede mai esattamente come Barella. (Raspadori 6,5)

Udogie 4,5: così come giovedì scorso, appare troppo timido sulla fascia che di solito viene dominata da Dimarco.

Kean 7,5: primo tempo in cui crolla come tutta la squadra ma nella ripresa trascina i suoi in un recupero che sembrava impossibile siglando una bella doppietta. (Lucca s.v.)

Maldini 4,5: parte molto bene ed infatti i suoi avversari lo colpiscono spesso in maniera dura, col passare dei minuti però esce dalla partita e sbaglia qualche importante ripartenza. Spalletti lo richiama in panchina dopo 45 minuti di gioco. (Frattesi 5)