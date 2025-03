Italia-Germania 1-2, le pagelle degli Azzurri: Tonali non basta

L’Italia parte bene ma esce sconfitta dalla sfida di andata contro la Germania, in rete Sandro Tonali.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 5,5: non precisissimo in occasione della rete di testa di Goretzka.

Di Lorenzo 5: pessimo nell’azione che porta alla prima rete teutonica.

Bastoni 5: cambio campo meraviglioso in occasione della rete azzurra, ma sbaglia completamente la marcatura su Kleindiest nell’azione del momentaneo 1-1.

Calafiori 6: il migliore dei tre dietro, si fa male al ginocchio nel finale di partita.

Politano 6,5: ritorna in Nazionale dopo un lungo periodo di assenza ed approfitta alla grande dell’occasione concessagli da Spalletti. (Bellanova 5)

Barella 6,5: è ovunque nel centrocampo azzurro, finalmente si è rivisto il giocatore che eravamo abituati a vedere a questi livelli. (Frattesi s.v.)

Rovella 6: fa il suo, non brilla ma si guadagna comunque una buona sufficienza. (Ricci 5,5)

Tonali 7: migliore in campo per distacco per quanto riguarda gli Azzurri, è ovunque ed ha pure il merito di andare in gol nel “suo” San Siro.

Udogie 5,5: si nasconde un po’ troppo e questo Spalletti glielo fa presente più volte.

Raspadori 5: non entra mai in partita e quando ha un’occasione ghiotta spara la palla in bocca al portiere tedesco. (Maldini 6)

Kean 6: deve lottare tanto con i difensori avversari ma riesce comunque a crearsi due grandi occasioni: nella prima Baumann gli nega la gioia del gol, nella seconda colpisce la traversa (Lucca s.v.)