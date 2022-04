Napoli-Roma 1-1, pagelle giallorosse: El Shaarawy gela i partenopei

La Roma pareggia, un’altra volta in extremis: il rigore di Insigne illude i partenopei, El Shaarawy colpisci al 91′. I capitolini lottano per tutto il secondo tempo per rimediare ad una prima frazione di gioco non all’altezza. Mourinho mette Mkhitaryan e i giallorossi cambiano passo: altro errore di Ibanez, troppo irruento in area.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: EL SHAARAWY SI RISCATTA, IBANEZ MALE

Rui Patricio 6: ordinaria amministrazione per il portiere della Roma che non può nulla sul rigore, nonostante abbia intuito la direzione. Nella ripresa si limita a gestira, intervenendo senza grandi acuti.

Ibanez 4.5: un errore troppo pensante quell’intervento che ha portato al rigore per il Napoli. Il brasiliano va in difficoltà e per recuperare travolge Lozano in modo troppo plateale in area. Uno sbaglio dettato alla posizione non giusta e all’ingenuità che non deve più avere. Nella ripresa alza il livello insieme a tutta la squadra, ma serve maggiore concentrazione da parte sua.

Smalling 7: una partita perfetta la sua dove concede solo le briciole agli attaccanti partenopei. La Roma si affida nuovamente a lui e l’inglese risponde con una grande prestazione. Nel primo tempo smorza il possibile raddoppio dei padroni di casa, nella ripresa annulla completamente il reparto offensivo nemico.

Mancini 6.5: segue le orme di Smalling e cerca di contenere come può Osimhen. Al centrale di difesa riesce tutto bene e i suoi interventi sono provvidenziali per impedire che il Napoli dilaghi. Nella ripresa sfiora il pareggio che avrebbe potuto coronare al meglio la sua partita. (dall’84’ Perez 6: qualche incursione pericolosa e tanta voglia di spaccare il mondo. Entra nuovamente bene lo spagnolo, ma con meno lucidità rispetto al match con la Salernitana).

Karsdorp 6: una partita dalle due facce per l’olandese che resta completamente bloccato per quasi un tempo. Poi si sveglia, si accende ed inizia ad alzare il ritmo, ma la precisione non è il suo forte. Perfetto il cross per Abraham, ma l’inglese decide di non sfruttarlo divorandosi clamorosamente il gol.

Cristante 6: lotta e mette tutto se stesso sia in fase di impostazione che in quella di interdizione. Sui calci piazzati prova a metterci lo zampino ma è poco fortunato e ben marcato. In carenza di ossigeno abbandona il campo dopo appena 45 minuti. (dal 46′ Mkhitaryan 6.5: entra e detta geometrie e tempi. L’armeno è troppo importante per il centrocampo di Mourinho che sta cercando di preservarlo in ogni modo per poter centrare l’ambito trofeo europeo e una miracolosa qualificazione in Champions).

Oliveira 5: lento, troppo lento e preda del pressing dei partenopei. Il portoghese non riesce ad alzare la testa e la Roma, di conseguenza, non può alzare il baricentro. Prova a fare tutto ma non riesce a fare nulla: ancora troppo altalenante dal suo arrivo a Trigoria. (dal 75′ Veretout 6: riesce a fare quello che il collega di reparto non ha fatto. Forze fresche e voglia di tornare utile all’economia della squadra).

Zalewski 6: meno brillante rispetto alle ultime uscite ma comunque ordinato ed efficace. Nella prima frazione di gara offende ma poi si rende conto che è più importante il suo ripiegamento per un Lozano troppo vivace e propositivo. Nella ripresa è cattivo ma, come Cristante, ha bisogno di rifiatare.

(dal 75′ El Shaarawy 7.5: dopo le brutte prestazioni, il faraone regala una partita alla sua maniera, piena di sacrificio e grinta. In avanti cambia il passo dei giallorossi che trovano, grazie alla sua realizzazione, un pareggio che ormai sembrava insperato).

Zaniolo 6: meno brillante rispetto al Bodo ma comunque in vena e pronto ad affondare la difesa avversaria. Viene ammonito da Di Bello e il giallo gli avrebbe impedito di giocare contro l’Inter. In un inserimento viene abbattuto da Meret ma l’arbitro preferisce far continuare. Esce per infortunio e tutti i tifosi della Roma, adesso, pregano sperando in un suo rientro lampo. (dall’86’ Felix 5,5: fa una cosa buona con il velo che porta Abraham a servire El Shaarawy per l’1-1. Poco dopo, però, fallisce malamente un facile assist che avrebbe potuto regalare anche un possibile 2-1).

Pellegrini 6: inizialmente prova a creare ma nessuno segue i suoi suggerimenti, poi ci prova lui e porta quasi Osimhen all’autogol. Con il passare dei minuti il suo rendimento cala anche se, dal suo piede, nasce l’azione dell’1-1.

Abraham 5.5: il suo tocco per il gol di El Shaarawy non è sufficiente a far dimenticare il clamoroso errore sull’assist di Karsdorp. Errore incredibile che non ci si aspetta dal miglior realizzatore giallorosso. Per il resto, solita partita della punta che lotta e combatte per i colori della capitale.

Mourinho 6.5: dopo Napoli, adesso avrà un’altra trasferta che lo terrà lontano dall’Olimpico. La sua Roma non gioca bene nel primo tempo, ma esce con grande cattiveria nel secondo. La mentalità sta cambiando con i ragazzi che lottano per tutti i 90 minuti: un altro pareggio in extremis, nei minuti finali, conquistato con forza e grinta. Ancora vincente la mossa del tecnico di inserire attaccanti a discapito dei difensori.