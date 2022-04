Juventus-Fiorentina 2-0, le pagelle dei bianconeri: Bernardeschi-Danilo per la finale

La Juventus batte 2-0 la Fiorentina grazie alle reti di Federico Bernardeschi e Danilo e raggiunge l’Inter nella finale di Coppa Italia.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: autore di un paio di parate molto importanti, si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa dagli avversari

Alex Sandro 5,5: anche questa sera non dà mai la sensazione di avere sicurezza quando si trova il pallone nei piedi, la sensazione è che la sua esperienza sotto la Mole sia agli sgoccioli.

de Ligt 6,5: ennesima partita di livello da parte del centrale olandese che limita alla grande Cabral e non disdegna qualche giocata negli ultimi 30 metri avversari.

Bonucci 6: al rientro dopo un lungo infortunio la sua partita risulta sufficiente.

De Sciglio 5: probabilmente la sua peggior prestazione stagionale, trova difficoltà sin dal primo minuto. Era diffidato e si fa ammonire per un fallo stupido, salterà quindi la finale. (Cuadrado 6,5)

Rabiot 7: il migliore in campo per quanto riguarda la prestazione. Da un suo pallone recuperato parte l’azione che porta al gol di Bernardeschi, trova il gol ma si trovava leggermente oltre la linea difensiva avversaria e gioca una partita veramente di grande sostanza.

Danilo 6,5: a centrocampo si sta rivelando una pedina importantissima per Allegri. Oltre ad un grande equilibrio prova anche un paio di imbucate per gli attaccanti e nei minuti finali trova il gol che chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Zakaria 6,5: sta riprendendo la condizione fisica e la sua presenza in campo si nota, si crea anche una grandissima occasione con il tiro che si stampa nella parte esterna dell’incrocio dei pali.

Bernardeschi 6,5: un suo bellissimo gol sblocca la partita e mette in discesa la serata della Juventus, il suo è un recupero molto importante per questo finale di stagione. (Chiellini 6)

Morata 6: partita senza infamia e senza lode, come al solito è prezioso per l’economia della squadra ma non si rende mai pericoloso. (Dybala 6)

Vlahovic 6: rispetto alla partita di andata si fa trovare di più dai compagni e prova diverse volte a sorprendere la linea difensiva buttandosi negli spazi, ha però sulla coscienza un gol divorato a tu per tu con Dragowski. (Kean 6)