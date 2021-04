Milan-Sampdoria 1-1, le pagelle rossonere: Hauge riacciuffa i blucerchiati

Continua il mal di San Siro per il Milan che non va oltre l’ennesimo pareggio stagionale in casa contro la Samp. Rossoneri sottotono e poco lucidi che vanno in svantaggio a causa di una follia di Theo Hernandez che manda in porta Quagliarella, ma che riescono a riprenderla nel finale con Hauge e per poco non la vincono anche con il solito Kessie. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

G. Donnarumma 6,5: nel primo tempo deve metterci le sue manoni prima su Gabbiadini e poi su Thorsby per evitare il vantaggio doriano. Nulla può sul dolce lob di Quagliarella.

Saelemaekers 5: proposto un po’ a sorpresa come terzino, trova difficoltà nel contenere Damsgaard e poi proporsi in avanti. Ammonito, rimane negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ Kalulu 6: scende bene sulla destra, ma poi la qualità dei suoi cross non è eccelsa. Probabilmente il meno peggio tra le alternative a Calabria)

Kjaer 6,5: sempre puntuale e preciso, legge bene un paio di situazioni che si potevano fare piuttosto pericolose. Non male anche alcune sventagliate da dietro.

Tomori 6,5: l’affiatamento con Kjaer cresce sempre di più e andargli via nell’uno contro uno si conferma sempre cosa difficile per gli avversari. Può migliorare in fase di impostazione.

T. Hernandez 4: già nel primo tempo appare poco concentrato e fuori fase con qualche appoggio sbagliato e poco ritmo nelle gambe. Nel secondo la combina grossissima con il retropassaggio che regala il vantaggio alla Samp.

Bennacer 5,5: atteso al rientro da titolare dopo l’ottimo spezzone con la Fiorentina, non riesce a ripetersi in egual maniera. Anche lui sbaglia qualche passaggio di troppo e la regia non è pulitissima (dal 60′ Tonali 6: entra in partita con il piglio giusto e dai suoi piedi partono un paio di trame interessanti nel finale, anche se qualche errore in appoggio lo commette anche lui).

Kessie 6: nonostante le tre partite con la nazionale Pioli non rinuncia a lui, ma si vede che non è brillantissimo. Eppure è lui a condurre e servire il pallone del pari ad Hauge e nel finale sfiora il gol vittoria, ma il palo gli dice di no.

Castillejo 4,5: Pioli gli dà l’ennesima chance e lui non sfrutta nemmeno questa. Non salta mai l’uomo, non si rende mai pericoloso e la sintonia con Saelemaekers è tutta da rivedere (dal 74′ Hauge 6,5: dai primi palloni che gioca sembra essere la solita brutta copia del giocatore visto a inizio stagione, poi invece gli capita la palla buona e la sfrutta al meglio per trovare il pari e un gol importante a livello personale).

Calhanoglu 5: arriva da tre grandi prestazioni con la nazionale e dal gol decisivo di Firenze, ma oggi delude. La sua partita sta tutta nel tiro da fuori nel finale su cui Audero si supera, per il resto praticamente non pervenuto.

Krunic 5: riproposto inaspettatamente titolare e largo a sinistra, dimostra ancora una volta che quello non è il suo ruolo. Totalmente fuori posizione e fuori partita, non ripaga la scelta del suo allenatore (dal 60′ Rebic 5,5: Pioli se lo tiene come mossa dalla panchina, ma non sortisce gli effetti sperati. Entra e fa più confusione che altro).

Ibrahimovic 5: male anche lui. Nella prima mezzora non vede biglia e quindi decide di iniziare ad abbassarsi per entrare in partita, ma non ci riesce granché. Termina la sua partita con zero conclusioni verso la porta di Audero.

All. Pioli 5: le sue scelte iniziali di formazione sugli esterni e di Saelemaekers terzino si dimostrano completamente sbagliate. Prova a correggersi in corso d’opera e la mossa Hauge ripaga, ma sono altri due punti persi e un’altra partita senza vittoria a San Siro