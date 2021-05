Torino-Milan 0-7, le pagelle rossonere: altro mattoncino per la Champions

Il Milan travolge 7-0 il Torino all’Olimpico Grande Torino e prosegue nel suo ottimo momento e la sua corsa ad un piazzamento Champions. Prestazione stratosferica degli uomini di Pioli che chiudono una quattro giorno a Torino praticamente perfetta. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6: deve fare una parata sul 2-0 e la fa ed ha comunque la sua importanza per non far rientrare minimamente il Toro in partita.

Calabria 6,5: il suo ex compagno Rodriguez gli fa il solletico e lui gioca in scioltezza. Si vede annullare un gol per mezzo piede in offside.

Kjaer 6,5: prende Zaza e se lo mette in tasca. Senza Ibra è lui insieme a Kessie il leader carismatico di questa squadra.

Tomori 6,5: fa lo stesso del compagno di reparto, ma lui con Bonazzoli. Se il Milan ottiene il terzo clean sheet consecutivo è anche merito suo.

T. Hernandez 7,5: asfalta Singo nel duello sulla fascia e sigla la seconda doppietta stagionale mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Botta da fuori prima e tocco morbido poi a scavalcare Sirigu (dal 69′ Dalot 6: una ventina di minuti per rifiatare un po’ Theo Hernandez).

Bennacer 6: fa girare bene il traffico in mezzo al campo. Poi rimedia un paio di colpi e soprattutto un giallo pericoloso per cui Pioli preferisce non rischiare e lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ Meite 6,5: entra bene in partita contro la sua ex squadra ed è grande protagonista in occasione del 6-0).

Kessie 8: gioca a tutto campo e lo fa sempre bene. Glaciale dal dischetto stavolta, strappa il pallone a Linetty per servirlo a Diaz e chiudere definitivamente il match. Nel mezzo sfiora il gol su azione un altro paio di volte e domina su qualsiasi avversario.

Castillejo 6,5: sicuramente meglio rispetto alle ultime volte in cui si è visto in campo. Sbaglia un gol a porta vuota, ma è bravo a procurarsi il rigore del 2-0.

B. Diaz 7,5: è in fiducia e lo si vede. Apre la strada a Theo in occasione del primo gol e poi sigla personalmente il 3-0. Ma è tutta la sua partita ad essere ancora convincente (dal 63′ Krunic 6,5: approccia bene il match e trova il modo anche per regalare due assist).

Calhanoglu 6: con uno sciagurato retropassaggio rischia di rimettere in discussione la partita. Per il resto gioca una buona partita senza particolari squilli (dal 69′ R. Leao 6: subentra a partita ormai indirizzata, ma è bravo e altruista a servire Rebic a tu per tu con Sirigu).

Rebic 7,5: il finale di stagione è il suo momento di massima realizzazione. Sigla la prima tripletta con la maglia rossonera e svolge bene il compito di vice Ibra (dall’80’ Mandzukic: S.V.).

All. Pioli 7,5: i demeriti del Torino stasera sono molti, ma anche i meriti della sua squadra sono altrettanti se non di più. Ottiene una vittoria bella e rotonda e ora rimangono solo due partite per completare l’opera che sarebbe da considerarsi una grande impresa.