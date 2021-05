Lazio-Parma 1-0, le pagelle dei biancocelesti: Immobile la decide al 95′

All’Olimpico di Roma Immobile segna in pieno recupero e riscatta una gara poco soddisfacente della sua Lazio. Buona prestazione per Luis Alberto per il portiere Strakosha. Sottotono Muriqi e Parolo.

Ecco i voti dei laziali:

Strakosha 6,5: attento, non si lascia sorprendere dai tiri di Brunetta che lo impensierisce un po’. Gestisce con maestria e padronanza tutta la retroguardia della Lazio. Salva il risultato deviando sul palo il tiro di Hernani;

Patric 6: entra bene in partita e tenta anche il tiro. Nella ripresa tiene bene, nonostante sia un po’ colpevole come tutto il reparto sul palo colpito da Brunetta. Dal 79’ Caicedo 6: dà un po’ di brillantezza alla fase offensiva della Lazio e favorisce anche l’azione che porta al gol della vittoria;

Acerbi 6: primo tempo decisamente positivo per il difensore centrale della Lazio che riesce a contenere con austerità le incursioni pericolose di Brunetta. Poi cala alla distanza e perde lucidità;

Radu 6: anche lui inizia bene e regge bene, ma nella ripresa soffre un po’ le accelerate avversarie. Dal 57’ Luiz Felipe 6,5: cuore e velocità. Ha voglia di giocare e si vede;

Lazzari 6,5: la solita scheggia sulla fascia, tenta anche il tiro un paio di volte e si procura un rigore poi non concesso dalla Var poiché fuori area;

Parolo 5,5: è stanco e fuori forma. Falloso, perde palloni e va in difficoltà in più occasioni. Una prestazione così non è da lui. Dal 73’ Akpa Akpro 6: fisicità e corsa, il suo apporto è più di quantità che di qualità ma per quel che gioca se la cava bene;

Cataldi 6: bene il primo tempo. Prova a servire i compagni con intuizione, ma cala nella ripresa Dal 57’ Escalante 6: anche lui entra per dare freschezza al gioco della Lazio e dà il suo apporto di sostanza senza strafare;

Luis Alberto 6,5: l’unico che prova a velocizzare la manovra e alzare il baricentro. Sa dare una mano in difesa all’occorrenza e una delle poche occasioni da gol della Lazio è sua quando colpisce, nel primo tempo, la traversa interna;

Fares 6: tanta corsa e tanta volontà, ma anche lui poteva qualcosa di più in occasione del palo colpito dagli avversari;

Muriqi 5,5: timido e impacciato. Ma la sua è una partita di scarsa intensità. Fallisce in diverse occasioni da gol. Dal 57’ Correa 6: più incisivo e propositivo del compagno sostituito, anche se non diventa praticamente mai pericoloso. Partita tutto sommato sufficiente;

Immobile 6,5: duetta spesso e bene con Luiz Alberto, ma per il resto della gara riesce male nell’impresa di liberarsi dal continuo pressing avversario. Salva la partita con un po’ di fortuna e un gol in pieno recupero.