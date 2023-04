Festa viola a Cremona, per la Fiorentina la finale di Roma è già vicina

Per la Cremonese solo un’occasione per tempo, e l’impressione di un sogno chiamato finale destinato a non realizzarsi

L’ultima, e finora unica, altra semifinale di Coppa Italia Cremona l’aveva vissuta solo nel 1987, motivo per cui la serata dello Zini è stata comunque una festa, peraltro consumatasi nell’ambito di un clima assai cordiale anche con gli oltre 4mila tifosi viola presenti in un po’ tutti i settori dello stadio.

Chi torna a casa più felice è però partito stamani dalla Toscana, ovviamente con ore di ferie al lavoro ben spese. La Fiorentina ha di fatto, i più scaramantici si cimentino pure in ogni tipo di rito, un piede e mezzo in finale di Coppa Italia, e probabilmente più di qualcuno starà già organizzando una gita fuori porta a tinte romane a fine maggio, nella speranza di tornare con il torneo che in bacheca manca dalle parti di viale Fanti ormai dal 2001.

A indirizzare le sorti della gara ci ha pensato il mattatore del match Arthur Cabral, in rete al 20′ con una bella inzuccata su cross di Biraghi e provocante il rigore che ha chiuso la contesa, realizzato da un Nico Gonzalez un po’ apatico ma, ad ogni modo, pur sempre sul tabellino dei marcatori. Il giusto premio, nel complesso, per una gara che ha mostrato, pur senza strafare, la superiorità della squadra gigliata.

Per la Cremonese ci sarebbe spazio anche per un paio di tentativi pericolosi, con Tsadjout prima e, soprattutto Buonaiuto, che di fatto davanti a Terracciano ha masticato il pallone del potenziale pareggio all’ora di gioco, trovando poi la risposta successiva proprio del portiere casertano.

Salvo clamorosi ribaltoni del ritorno, calendarizzato il 27 di aprile, l’impressione è che una protagonista della gara decisiva per l’assegnazione della Tim Cup, in attesa dell’atteso Inter-Juventus, sia già sostanzialmente stabilita.

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

Marcatori: 20′ Cabral, 75′ Nico Gonzalez su rig.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Aiwu, Bianchetti (63′ Sernicola), Vasquez; Pickel, Meite, Castagnetti (1’st Buonaiuto), Benassi (75′ Lochoshvili), Valeri; Ciofani (67′ Afena-Gyan), Tsadjout (1’st Dessers).

In panchina: Carnesecchi, Saro, Ghiglione, Galdames, Basso Ricci.

Allenatore: Davide Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora (86′ Castrovilli), Amrabat; Ikonè (86′ Brekalo), Barak (70′ Bonaventura); Nico Gonzalez; Cabral (82′ Jovic).

In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Duncan, Sottil, Kouame.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Guardialinee: Berti-Lombardo

IV Uomo: Rapuano

Var: Mazzoleni e Di Martino