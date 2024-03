Fiorentina-Roma 2-2, pagelle giallorosse: Llorente e Svilar firmano il pari

Un pareggio lontano dall’Olimpico che vale quasi come una vittoria, arrivando proprio nell’ultima occasione utile. De Rossi dimostra di avere in mano la squadra e ha la capacità di cambiare la mentalità dopo un primo tempo da dimenticare. Svilar fa gli straordinari, para un altro rigore dopo la notte contro il Feyenoord e tiene a galla i giallorossi che, alla fine, strappano un punto che avvicina la zona Champions.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: SVILAR PARARIGORI, LLORENTE PARI IN EXTREMIS

Svilar 7.5: senza di lui, in primo tempo, poteva essere fatale per la Roma che ha chiuso solo con una rete al passivo. Nella ripresa tiene viva la squadra parando un rigore a Biraghi.

Angelino 5: non spinge mai e non difende come si deve. Lo spagnolo soffre la Fiorentina e non dimostra mai le belle cose fatte vedere fin ora. (dal 79′ Spinazzola Sv.)

N’Dicka 6.5: grave l’errore che regala l’1-0 alla Fiorentina con Ranieri che lo anticipa. Con il passare dei minuti diventa fondamentale e salva almeno due nitide palle gol viola. Cresce con il minutaggio e rimedia un giallo ingenuo: nel finale appoggia perfettamente per il 2-2 di Llorente.

Mancini 5: partita negativa per il leader giallorosso che lascia la squadra dopo appena mezz’ora di gioco. Giallo immediato e tanti falli che gli fanno rischiare l’ammonizione. Massa non gli perdona nulla, lui si innervosisce e De Rossi preferisce tutelarsi. (dal 33′ Huijsen 6: viene gettato nella mischia in una gara ruvida e pesante. Il ragazzo lotta e si fa valere e non pecca di generosità. Non fa rimpiangere Mancini, anche se deve migliorare ancora sul posizionamento.)

Llorente 7: è l’eroe della serata, colui che regala il pari alla Roma in pieno recupero, all’ultima azione utile. Durante il primo tempo soffre gli attaccanti viola ed è chiamato agli straordinari, posizionato come terzino invece che centrale. Non perde mai la lucidità e, nel finale, fa esplodere tutto il settore ospiti.

Cristante 5.5: come tutto il centrocampo giallorosso, spesso è in difficoltà, pressato senza sosta dagli avversari. In area tenta sempre il colpo di testa, ma è poco preciso e fortunato. Non si accende mai, accusando la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati.

Paredes 5: serata no per il centrocampista argentino che sbaglia più di illuminare. Tanti errori per lui e l’ultimo, pesante, poteva far affondare la Roma con il calcio di rigore su Belotti sul 2-1. (dal 79′ Pellegrini 6: entra con voglia di cambiare l’esito del match. Dal suo piede nasce il cross che porta all’assist di N’Dicka per il 2-2 finale.)

Aouar 6: un Aouar quasi ritrovato, non più evanescente o oggetto misterioso. Dopo un primo tempo non all’altezza, si fa notare nella ripresa siglando il momentaneo 1-1, approfittando di un rimpallo vantaggioso. Prende coraggio e si dimostra un giocatore valido che potrà dare il suo apporto a De Rossi.

El Shaarawy 6: come Dybala, il faraone non illumina e si perde nella fisicità della gara. Poco servito e poco lesto ad approfittare delle poche occasioni sui suoi piedi. Dal cross deviato nasce l’assist per Aouar. (dal 73′ Zalewski Sv.)

Dybala 6: si accende a tratti dando lezioni di calcio. Dal suo piede parte il momentaneo 1-1 della Roma. Rispetto alle ultime uscite, meno brillante, ma sempre essenziale. (dal 72′ Baldanzi Sv.)

Lukaku 5.5: dopo una crescita nelle ultime gare, il gigante belga torna nell’anonimato nella gara odierna. Lotta e combatte ma non viene mai servito nel modo giusto e viene ingabbiato dalla difesa viola. La stanchezza e il poco ossigeno hanno fatto il resto, mettendolo tra i meno positivi della serata.

De Rossi 6.5: la sua Roma segue la logica di Mourinho, quella di combattere fino all’ultimo minuto. Dopo un primo tempo sbagliato e in balia degli avversari, De Rossi cambia l’atteggiamento dei suoi ragazzi negli spogliatoi e riesce a recuperare il punteggio per ben due volte. Svilar salva tutti parando il rigore, la difesa deve essere perfezionata, ma la grinta è l’arma in più per una squadra che giunge a soli 3 punti dal 4° posto.