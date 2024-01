Lecce-Cagliari 1-1, le pagelle dei giallorossi: Gendrey e Falcone i migliori

Finisce in parità con un gol a testa al Via del Mare tra Lecce e Cagliari. Per il Lecce il migliore è Gendrey, che gioca un’ottima partita e trova il primo gol da professionista. Bene anche Falcone, che con un intervento in piena ripresa salva il risultato. Non convincono nè Strefezza nè Krstovic.

Questi i voti dei salentini:

Falcone 6,5: quando è chiamato in causa non manca la sua attenzione nelle uscite. Nel secondo tempo, fa quello che può sul gol rocambolesco di Oristanio. Al 70’ con un ottimo intervento su tiro di Prati salva il risultato;

Gendrey 6,5: il gol incornicia un primo tempo molto buono del belga giallorosso. Alla mezz’ora, su calcio d’angolo a giro di Oudin, il suo colpo di testa prende alla sprovvista Augello e finisce in rete. Incursioni, velocità e iniziativa caratterizzano la sua fascia ma anche la sua gara;

Baschirotto 6: Gli ospiti partono meglio e tutta la difesa giallorossa soffre sul pressing iniziale. Cresce col passar dei minuti ma la sua gara rimane una gara di quantità più che di qualità;

Pongracic 5,5: anche per lui partita di sostanza. Contribuisce alla solidità del reparto difensivo, anche se soffre un po’ di più la fisicità di Petagna;

Gallo 6: primo tempo più che sufficiente. Corre e si sacrifica su ogni pallone. Protagonista di diverse azioni propositive del Lecce. Peccato per un secondo tempo sottotono;

Kaba 6,5: nella ripresa mostra qualità al centro del campo. Smista buoni palloni, si libera con disinvoltura dall’avversario e riscatta un inizio gara non al top;

Ramadani 6: protegge e gestisce il pallone con personalità. Nella ripresa appare meno attento e preciso e la sua prestazione cala nettamente in qualità rimanendo comunque sufficiente;

Gonzalez 6: si fa vedere spesso, smarcandosi con agilità, rendendo più complicata la manovra ai sardi. Dal 79’ Blin 6: entra bene in partita, dando il suo supporto anche in fase difensiva;

Oudin 6: un po’ impreciso e frettoloso in alcune manovre di gioco, per il resto sfiora il gol e serve il l’assist da calcio d’angolo per la rete di Gendrey;

Krstovic 5,5: tanta volontà ma oggi poca concretezza. Sfiora clamorosamente il gol al 38’ dove un suo tiro da posizione defilata esce dopo aver percorso tutta la linea di porta. Dal 79’ Piccoli s.v.;

Strefezza 5,5: tanto dinamico quanto poco “lucido”, non incide sulla gara come potrebbe fare, si vede che gli manca il gol. Dal 72’ Alqmvist 5,5: entra in partita adeguandosi al momento di sofferenza di tutta la squadra.