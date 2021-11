Juventus-Zenit 4-2, le pagelle dei bianconeri: Dybala stratipante

La Juventus vince e convince contro lo Zenit per 4-2 grazie alla doppietta di Paulo Dybala ed alle reti di Federico Chiesa ed Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: un paio di bellissime parate, soprattutto importanti, mentre sulle due reti russe non ha assolutamente nessuna responsabilità.

Alex Sandro 5,5: l’unico insufficiente, continua il suo periodo negativo anche in una serata apparentemente semplice.

de Ligt 6,5: mangia i suoi diretti avversari e non ha problemi a giocare con la linea alta grazie alla sua velocità.

Bonucci 6: gioca una buona partita macchiata da uno sfortunato autogol nel primo tempo. (Rugani s.v.)

Danilo 6,5: ottima partita, si fa trovare sempre in proiezione offensiva senza però avere deficit in difesa.

Bernardeschi 6,5: in stagione non ha ancora sbagliato praticamente nessuna partita, il ritorno di Allegri gli ha regalato una nuova verve. (Rabiot s.v.)

Locatelli 6,5: ennesima prestazione da leader del centrocampo, cerca sempre l’imbucata verticale trovandola spesso e volentieri. (Arthur s.v.)

McKennie 6,5: prosegue il suo ottimo momento di forma, sfiora un gol bellissimo venendo frenato solamente dalla traversa.

Chiesa 7: primo tempo sornione poi nella ripresa viene fuori con cattiveria schiantando la difesa russa e trovando il gol del momentaneo 3-1.

Dybala 8: già dai primi minuti si capisce che è in serata, prima viene fermato dal palo dopo un bel destro da fuori area poi arriva una doppietta di importanza immensa in questo momento di difficoltà. (Kulusevski s.v.)

Morata 6,5: arrivava da un momento difficile in cui non riusciva più a trovare la via del gol dopo un ottimo avvio di campionato, questa sera ci ha provato fino alla fine trovandolo poi nei minuti finali.