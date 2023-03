Roma-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: disastro Kean

La Juventus esce sconfitta dal match con ma Roma e si allontana dal treno europeo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene impegnato poco e sul missile terra aria di Mancini non può fare nulla.

Danilo 6,5: solita buona partita da parte del capitano della Juventus.

Bremer 6: serata tranquilla, si trova a giocare molti palloni in fase di impostazione.

Alex Sandro 6: soffre poco gli attacchi avversari, nell’intervallo è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. (Bonucci 6)

Cuadrado 5,5: ennesima prestazione poco lucida nel corso di questa stagione. (Kean 4)

Fagioli 6,5: primo tempo ottimo, nella ripresa cala in po’ e viene richiamato in panchina. (Chiesa 5,5)

Locatelli 5,5: dopo un filotto di buonissime prestazioni, questa sera incappa in una partita opaca. (Paredes 5,5)

Rabiot 6,5: buona partita come sempre, nel finale di primo tempo solamente un miracolo di Rui Patricio gli nega il gol.

Kostic 6,5: come sempre mette in campo il suo strapotere atletico e mette in mezzo tantissimi cross interessanti. (Pogba 6)

Di Maria 5,5: prova ad inventare qualcosa ma questa volta non riesce ad inventare nulla di eclatante.

Vlahovic 5: parte bene ma poi la sua partita ricalca le ultime e sparisce dal campo.