Le pagelle di Monza-Fiorentina

MONZA

THIAM, 6: sufficienza al limite, perché sembra avere sempre l’incertezza in canna.

KOUADIO, 6,5: aggressivo e molto migliorato anche tecnicamente. Col senno del poi, forse, avrebbe fatto comodo anche dall’altra parte della barricata.

GOGLICHIDZE, 6: un paio di interventi rischiosi di testa, ma in crescita nel processo di inserimento in rosa.

CARBONI, 6,5: risorsa in più anche per la costruzione della manovra, si alterna bene con Pessina nella costruzione da dietro.

BIRINDELLI, 6,5: solito martello, sta certamente vivendo la miglior stagione della sua carriera. Maturo.

COLOMBO, 6: non sarà mai un fenomeno, ma probabilmente un ragazzo con tante presenze nel calcio che conta. Sbaglia pochissimo.

PESSINA, 7,5: forse la miglior prova dai tempi dell’Europeo, disegna calcio e corre ovunque. Cede il rigore a Varela, a cui poi rende il favore anche per il 2-0. Avrebbe meritato anche la gioia personale, negata da De Gea.

MANGAS, 6,5: stressa Jiménez andando sempre ad offendere, con un continuo dialogo con chi gli è attorno.

AKINSANMIRO, 5,5: Jurić lo apprezza sia a parole che con i fatti, ma nell’ultimo periodo non pare ingranare.

ROBINSON, 7: gol bellissimo, anche se deviato, e solita intraprendenza nella lettura degli spazi. Peccato per il Monza e il calcio italiano sia “solo” un prestito secco.

VARELA, 8: nella prima parte di gara sembra aver qualche ottava in meno del solito, poi si accende e decide il match. Da campione il gol di tacco.

LUCCHESI SV

ZIOŁKOWSKI, 6: debutto stagionale dopo mesi in cui la fascite plantare lo ha tormentato. Auguri.

TOURÈ SV

FOE ONDOA, 6: bel motorino, che forse avrà meno spazio con Pessina. Dà il suo contributo nella difesa del 3-0.

MOTA, 6,5: vivacissimo e beniamino del pubblico, forse un po’ egoista su una palla che andrebbe scaricata a Mangas, situazione su cui peraltro Jurić impazzisce dalla sua postazione in tribuna.

JURIC, 7,5 (PARO in panchina): non ha una rosa straordinaria, pur con un buon numero di soluzioni non da biasimare in svariati ruoli. Ma, proprio come in quel Verona, sembra essere questo il contesto ideale per lui, specie se ha giovani con potenziale da esprimere a disposizione. Dopo mezzora in cui, forse, ai punti aveva fatto leggermente meglio la Viola si prende la posta in palio. Serviva, visto che le prossime gare da qui alla sosta saranno durissime.

FIORENTINA

DE GEA, 6,5: probabilmente la migliore della sua stagione dopo San Siro, toglie dalla porta i diagonali di Pessina e Birindelli. A chi vuole il cambio viene da ribattere: il dodicesimo è all’altezza?

JIMÈNEZ, 6: Mangas è un cliente difficile, lui tutto sommato non va sott’acqua, pur non riuscendo a vincere del tutto il duello

DRAGUSIN, 4,5: fa parte della risma di quelli che arrivano dalla Premier e deludono. Troppi i metri concessi a Pessina per la palla data a Varela.

VIERY, 5,5: un po’ impacciato in alcune giocate, lascia il campo per un problema al flessore.

J. MARIO, 6: giocatore molto strano sia nel percorso avuto che nelle sue pause, sfodera un paio di spunti di qualità. Alla quarta di fila senza lasciare il campo neanche un secondo.

NDOUR, 5: avrebbe le caratteristiche per incidere anche nella mediana a due, ma stecca la partita, anche nel primo tempo. Sembra in difficoltà dopo un eccellente avvio di stagione.

OULAI, 5,5: le qualità sono sui taccuini di molti scout da tempo, ma in questo momento va bilanciata con un’impulsività che spesso crea grossi guai, come quello del rigore che fa scappare di mano la gara.

MASTANTUONO, 6: esce presto, forse per le fatiche in Nazionale e i voli. É indispensabile per la Fiorentina ma, al contempo, anche limitante per i troppi tocchi e alcune soluzioni egoistiche.

GONCALVES, 5: meno bene rispetto ai piccoli bagliori visti prima della sosta, viene sacrificato per far posto a Njie all’intervallo.

GNONTO; 5: benino in avvio, con un paio di cross liftati e la voglia di puntare sempre Birindelli. Sul lungo va sfumando.

PELLEGRINO, 5: poco assistito e servito, non ha veleno all’ora di gioco su un diagonale che, da dieci metri, andava fatto in modo migliore.

RANIERI, 5,5: soliti pregi e difetti. Non muore mai, ma è anche impulsivo in alcune letture.

VALDEPEÑAS, 6: non il preferito di Vanoli, ma tecnicamente validissimo. Voci di corridoio dicono che, fosse rimasto Tare al Milan, sarebbe rossonero.

NJIE, 6: pattina sul campo e con un tacco d’autore prova a battere Thiam. Pensando alle difficoltà generali resta una delle note più positive di questo avvio.

BETO, 6: voto di incoraggiamento perché sembra più simile a quello brillante di Udine, con un paio di situazioni in cui è molto pericoloso.

VANOLI, 4,5: i limiti strutturali della squadra sono evidenti, soprattutto nell’interdizione e nella prevedibilità dello spartito offensivo, ma alle volte non sembra fare molto per nasconderli. Qualche scelta lascia dubbi: Njie fuori e Fagioli che nemmeno si è scaldato in modo coinvolgente. La prima mezzora vinta “ai punti” è poco rilevante, a conti fatti.