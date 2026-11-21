La Roma viene trascinata da un Malen stratosferico: 4 reti nel 5-1 al Tardini. Veramente una prestazione sopra le righe per l’olandese che toglie i giallorossi dalle difficoltà. Mora firma il tabellino, Wesley regala 2 assist e mezzo, Svilar da segni rassicuranti e Balerdi compie qualche uscita troppo pericolosa. Alla fine, Gaperini sorride ed inzia a pensare al PSG.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: MALEN CALA IL POKER, MORA CONTINUA A SEGNARE. BENE SVILAR E CRISTANTE

Svilar 6.5: torna tra i pali e si ritrova la sicurezza del reparto. La Roma gioca tranquilla e con la mente più rilassata. Un paio di parate importanti che testimoniano una forma che cresce. Incolpevole sul gol.

Balerdi 6: come contro il Manchester United, una partita perfetta con anticipi costanti e tanta grinta. Poi, un errore sulla rete del momentaneo 1-1 dove, la troppa sicurezza lo porta a sbagliare. (dal 56′ N’Dicka 6: non rischia nulla nel momento in cui il Parma inizia ad essere schiacciato dagli ospiti)

Mancini 6.5: torna dopo un periodo non proprio brillante. Dopo la sosta è sempre difficile ripartire, ma lui si fa trovare pronto. Attento, preciso e leader: è mancato il suo apporto in qualche partita passata.

Hermoso 6: anche lui non rischia nulla come tutto il reparto. Prova a salire e tenta di dare una mano sia alla manovra offensiva che difensiva. Ordinato, strappa a pieno la sufficienza.

Molina 5: se dobbiamo trovare il peggiore lo troviamo nell’argentino. Tanti errori, nonostante la partenza ottima con un tiro che scalda le mani a Daffara. Poi con il passare dei minuti, non riesce a mantenere alto il ritmo. (dall’83′ Koulierakis Sv.)

Cristante 6.5: corre come al suo solito e giostra i tempi di ripartenza della Roma. Tenta su qualche calcio d’angolo di mettere la testa, ma alla fine si limita a gestire e a non scollegare i diversi reparti.

Kone 6.5: stesso lavoro di Cristante ma 20 metri più avanti. Pressa e recupera palloni cercando di dare maggior apporto al reparto offensivo. Non tenta mai il tiro, ma combatte su ogni pallone senza dare il tempo di ragionare al centrocampo avversario.

Lulli 6: un primo tempo buono e pieno di ottimi spunti. Nella ripresa cala e non riesce ad incidere come nei primi 45 minuti. (dal 56′ Wesley 7.5: entra e spacca la partita. Dal suo piede escono 2 assist puliti per Malen e un terzo che viene ciccato da Troilo, per il 2-1 che apre la scena alla goleada della Roma. Il miglior Wesley da inizio stagione).

Mora 7.5: il portoghese continua a segnare, convincere e a strappare sorrisi a Gasperini. Dopo un primo tempo un po’ anonimo, prende coraggio e sale in cattedra fino a sfruttare una respinta corta dell’estremo difensore per il momentaneo 3-1. Al momento, sta rispettando le aspettative. (dall’83’ Pisilli Sv.)

Dybala 6: torna dopo un’assenza abbastanza lunga. La voglia c’è, la tenuta un po’ meno. Prova ad illuminare con le sue giocate, ma quello che manca da subito è l’ossigeno. In netta ripresa. (dal 62′ Soule 7: entra e fa quello che non è riuscito a regalare Dybala, dando spinta alla manovra giallorossa. Tenta un paio di conclusioni, ribattute. E’ in un ottimo stato di forma e si è visto nonostante il poco riposo dopo il suo ritorno dall’Argentina).

Malen 9.5: 4 gol sono sufficienti per sottolineare il suo apporto alla gara. Davanti alla porta difficilmente sbaglia e, soprattutto in questa serata, è letale per il povero Daffara. 26° sigillo in questo anno solare: numeri importantissimi per lui.

Gasperini 8: la Roma non si ferma, travolge tutti, anche se può andare in difficoltà in alcune occasioni. La concentrazione è alta e, nonostante qualche sbavatura, la grinta e il gioco permettono di ribaltare qualsiasi parziale. Quando i titolari non incidono, i “panchinari” riescono a dare la giusta scossa. Malen non si ferma, Soule sta facendo il salto di qualità e Mora sta regalando magie che sottolineano le qualità dell’investimento. Ora la domanda spinosa: con questo Soule o Mora, Dybala può riposare più spesso?