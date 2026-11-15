Belgio-Italia 4-1, le pagelle degli Azzurri: Pio Esposito illude
L’Italia viene travolta 4-1 dal Belgio, a nulla è servita l’iniziale rete del vantaggio del solito Pio Esposito.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 7,5: Decisivo con almeno tre miracoli da urlo che evitano un passivo ben peggiore, superlativo soprattutto su De Bruyne.
Kayode 4,5: Travolto dalla velocità di Doku che lo fa impazzire per tutto il match. Si salva solo per l’intuizione da cui nasce il gol di Pio Esposito.
Scalvini 4,5: In costante affanno negli attacchi frontali, subisce la classe di Doku nell’azione del terzo gol belga. (Palestra 5,5)
Bastoni 4,5: Si spegne dopo un buon inizio e commette un errore pesante, salvato solo dai miracoli di Donnarumma.
Calafiori 4,5: Serata da incubo. Incredibilmente impacciato, sbaglia una marea di appoggi semplici e risulta nullo in avanti.
Barella 4,5: Soffre la pressione e il dinamismo del centrocampo avversario, non riuscendo mai a trovare il tempo per inventare.
Tonali 5: Senza energia e completamente fuori sincro fin dai primi minuti, un motore che non si avvia mai. (Cisse 6)
Fagioli 5: Occasione sprecata malamente: troppo lento e prevedibile nella gestione del pallone. (Doumbia 5,5)
Pisilli 5: Inizia bene sfiorando la pericolosità, poi si perde vagando per il campo e perdendo palloni sanguinosi. (Dimarco 5,5)
Pio Esposito 6: Fa il suo dovere segnando il gol del momentaneo vantaggio (il decimo in Nazionale), ma macchia la prova fallendo il rigore nel recupero.
Koleosho 5: Tanto dinamismo e grande occasione sprecata, non riuscendo a incidere concretamente nel corso della partita. (76′ Vergara s.v.)