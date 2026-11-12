Italia-Francia 3-1, le pagelle degli Azzurri: Pio Esposito straripante
L’Italia batte in rimonta la Francia con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Pio Esposito e la rete di Davide Frattesi.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 5,5: L’errore in impostazione che regala il gol a Olise pesa come un macigno. Si riscatta parzialmente con alcune parate, ma bissa l’imprecisione con un’uscita rischiosa nella ripresa.
Kayode 6: Soffre la velocità degli esterni francesi, ma stringe i denti e riesce a contenere le sortite avversarie con applicazione.
Scalvini 6,5: Tiene in piedi la barca nei momenti di tempesta con una prova solida e in crescenza costante.
Bastoni 6: Coinvolto passivamente sull’azione del vantaggio transalpino, alterna chiusure preziose ad affanni contro gli attaccanti. Ammonito, sarà squalificato. (Calafiori 6)
Calafiori 6: Inizia in salita ma prende le misure con il passare dei minuti, offrendo attenzione dietro e supporto alla manovra.
Barella 7: Sale in cattedra nella ripresa con una giocata di classe pura: veronica su Olise e assist illuminante per Dimarco. (Ricci sv)
Tonali 6,5: Muscoli, polmoni e dinamismo per arginare il palleggio francese e accompagnare la rimonta azzurra.
Frattesi 7: Invisibile nel primo tempo, ma letale quando conta: inserimento perfetto e sinistro da centravanti vero per il sorpasso. (Doumbia sv)
Sebastiano Esposito 5,5: Pericoloso nel primo tempo, ma macchia irrimediabilmente la prova calciando malissimo fuori un rigore pesante. (Vergara 7)
Cambiaghi 7,5: Devastante sulla sinistra. Umilia Gusto, serve l’assist per l’1-1 e si procura il penalty poi fallito. (Dimarco 7)
Pio Esposito 8: Protagonista assoluto. Pareggi con un tocco d’esterno da bomber di razza e freddezza glaciale dal dischetto per la doppietta decisiva. (Scamacca sv)