Juventus-Lazio 2-2, le pagelle dei biancocelesti: bene Milinkovic, sottotono Marusic

La Lazio riesce, in extremis, a trovare il pareggio in casa della Juventus. Zaccagni e Cataldi i migliori; bene anche Milinkovic che segna il gol decisivo per portare a casa un punto.

Questi i voti dei biancocelesti:

Strakosha 6: nulla può sui gol, anzi quasi ci riesce ad evitare il pericoloso tiro, poi diventato gol, di Morata; per il resto non viene impegnato più di tanto;

Lazzari 6: buona la sua prestazione; molto attivo su tutta la fascia da cui spesso la Lazio tenta le sue incursioni. Dall’84’ Radu s.v.;

Patric 6: fortunato sull’azione del gol della Lazio quando il suo colpo di testa è messo in rete da Alex Sandro. Non è attento nella marcatura sul gol di Morata. Merita comunque la sufficienza;

Acerbi 6: inizialmente soffre un po’ le incursioni di Morata e Vlahovic; nel prosieguo con la sua esperienza riesce a dirigere meglio il reparto difensivo;

Marusic 5,5: si fa sorprendere sul gol di Vlahovic, appare meno sicuro del solito;

Milinkovic-Savic 6,5: entra quasi tutte le manovre offensive della Lazio anche se a volte è un po’ impreciso nei passaggi. Ha comunque il pregio di realizzare un bel gol per il pari della Lazio;

Cataldi 6,5: il più pericoloso della Lazio; prende una traversa e impegna con un altro tiro dalla distanza Perin. Dal 76’ Leiva 6: svolge il suo solito lavoro di geometra del centrocampo;

Luis Alberto 6: come al solito raffinato ed elegante nelle sue giocate, ma non incide più di tanto in fase offensiva. Dal 76’ Basic 5,5: il suo apporto nel momento in cui è chiamato in causa non è positivo; sbaglia la misura in molti passaggi;

Felipe Anderson 6: inizia discretamente, ma alla distanza va spegnendosi;

Cabral 5,5: partita anonima, non si mette mai in evidenza. Dal 51’ Pedro 6: entra bene in partita; si rende anche pericoloso con un tiro dalla distanza che va di poco alto. Cerca di dare una scossa alla squadra con buone iniziative individuali;

Zaccagni 6,5: sempre pericoloso ed estroso sulla sua fascia. Mette in difficoltà Cuadrado e recupera il pallone che porta al pareggio della Lazio.