Milan-Atalanta 2-0, le pagelle rossonere: Leao e Theo mandano in delirio San Siro

Il Milan, trascinato dal Theao, si impone 2-0 a San Siro sull’Atalanta e ora manca un solo punto per poter festeggiare lo scudetto. Partita sofferta, ma Leao la sblocca in avvio di ripresa e poi Theo la chiude con un coast-to-coast pazzesco nel finale. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 6,5: nel primo tempo neutralizza il tiro da fuori di Muriel con una facilità disarmante e spara lanci lunghi a raffica. Nel secondo, invece, deve solo compiere la grande parata quotidiana su Zapata.

Calabria 5,5: primo tempo con notevoli difficoltà, soprattutto quando viene in mezzo al campo a ricoprire il ruolo di mezzala. Nella ripresa, complice il vantaggio, deve fare più il terzino e lo fa abbastanza bene nonostante Zappacosta sia un cliente insidioso (dall’80’ Florenzi: S.V.).

Kalulu 7,5: che sia Zapata o Muriel poco cambia. Prima uno e poi l’altro vanno a sbattere sul muro eretto dal giovane francese che si sta dimostrando sempre più un giocatore di alto livello.

Tomori 6,5: la coppia con Kalulu è sempre più affidabile e un grosso problema per gli attaccanti avversari. Sempre attento e puntuale, nel caso di incertezza ha sempre la velocità dalla sua per recuperare.

T. Hernandez 8,5: fino al 75′ gioca una partita molto attenta a livello difensivo, con qualche sgroppata delle sue ben calibrata e ponderata. Poi all’improvviso parte, si fa tutto il campo, semina avversari come birilli e incrocia il mancino che fa esplodere San Siro e manda il match ai titoli di coda.

Kessie 7: quando gioca contro la sua ex squadra si esalta. Saluta San Siro con una prestazione di livello sugli standard dell’anno scorso che gli permetteranno di vestire blaugrana la prossima stagione.

Tonali 6: questa volta il suo ruolo da incursore non sorprende gli avversari, ma il suo lavoro lo fa sempre bene in entrambe le fasi e non si ferma un attimo (dal 63′ Bennacer 6: entra in partita per mettere ordine e congelare il possesso ed il vantaggio e svolge il suo compito con grande ordine).

Saelemaekers 6: parte bene, per poi calare con il passare del tempo. Nella prima frazione, però, è fra i pochi davanti che cercano di sparigliare le carte (dal 54′ Messias 6,5: chiamato in causa per cercare un guizzo e maggiore qualità, dà un pallone con il contagiri per la fuga vincente di Leao).

Krunic 7: Pioli gli rinnova la fiducia e lui la ripaga nuovamente. Ordinato in mezzo al campo, corre in continuazione e sradica due palloni in scivolata a Boga al limite dell’area preziosissimi. Da uno di questi parte il coast-to-coast letale di Theo (dall’80’ Bakayoko: S.V.).

R. Leao 8: nel primo tempo lo imbavagliano per bene e sembra faticare a trovare gli spazi di cui necessita. Poi, però, alla prima palla utile brucia Koopmeiners e fredda Musso per la gioia degli 80mila di San Siro.

Giroud 5: oggi non la becca mai. Palomino gli si appiccica e non lo lascia respirare, ma anche quando gli arriva qualche pallone non lo gioca nella maniera adeguata (dal 54′ Rebic 6: entra per allungare la difesa dell’Atalanta e dare maggiore imprevedibilità in avanti. Non ruba l’occhio, ma fa un’altra prestazione utile).

All. Pioli 7: ripropone lo stesso undici di Verona e ne ottiene nuovamente gli stessi benefici. Anche i cambi in corsa si dimostrano puntuali e azzeccati. Ora basta solo non perdere con il Sassuolo per completare un’opera straordinaria e quasi impensabile a inizio anno.