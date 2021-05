Roma-Lazio 2-0, pagelle giallorosse: Fonseca si regala il derby

La Roma vince e vede più vicino il passaggio in Conference League. Mkhitaryan e Pedro stendono la Lazio e strappano un sorriso a Fonseca, pronto a lasciare la squadra per fare spazio a Mourinho.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: PEDRO SI RIVEDE, DARBOE SI CONFERMA

Fuzato 6.5: due parate determinanti che tengono a galla i giallorossi. La Roma soffre poco, ma nella ripresa è determinante il suo intervento sul tacco di Immobile.

Karsdorp 6.5: bravo nelle incursioni e nelle chiusure difensive. L’olandese sbaglia poco anche se spesso tiene troppo palla rischiando di regalare ripartenze agli avversari. Alla fine ha ragione lui insieme a tutta la formazione di casa.

Mancini 6.5: resta il migliore della difesa in tutto il 2021. La sua crescita in leadership è enorme e si vede in campo sia in posizionamento che negli interventi in anticipo. Un valore aggiunto che può fare bene al futuro del club.

Ibanez 5.5: qualche sbavatura di troppo, una soprattutto su Milinkovic che gli scippa palla sfiorando la rete. Alterna buone prestazioni a momenti di totale black out. L’ennesimo infortunio lo porta ad abbandonare troppo presto il campo. (dal 38′ Kumbulla 6: la sua entrata non cambia gli equilibri della Roma. La squadra resta attenta in difesa con qualche ripartenza palla al piede che regala superiorità offensiva).

Peres 6: una gara nella norma, macchiata solo da un’ammozione che gli vale la sostituzione dopo appena un tempo. (dal 46′ Santon 5.5: entra fresco e si fa ammonire dopo appena un giro di orologio. Ci mette voglia e grinta ma resta evanescente per tutta la ripresa).

Darboe 6.5: un giovane molto interessante che si sta confermando gara dopo gara. Ottimo posizionamento, tanti palloni recuperati e un giro palla mai banale e preciso. Tante potenzialità per un ragazzo che ha ancora margini di crescita enormi.

Cristante 6.5: a centrocampo è tutt’altro giocatore con una sicurezza e un gioco che sarebbero serviti tantissimo alla Roma. In un Olimpico vuoto si regala una delle sue migliori partite con tanta quantità nell’interdizioni e nell’appoggio della manovra offensiva.

El Shaarawy 6: manca di brillantezza e si vede con tanti dribbling tentati e mai riusciti. Viene cercato poco ma combatte su ogni palla giocabile: gli serve tempo per ritrovare la fiducia di un tempo. (dal 72′ Pedro 7: una fiammata che regala il 2-0 che chiude definivamente i giochi. Palla conquistata, tiro da fuori e Reina costretto ad inchinarsi).

Pellegrini 6: meno brillante rispetto alle ultime uscite ma con tanta voglia di trascinare la sua formazione alla vittoria. Purtroppo corre tanto ma a vuoto e alla fine è costretto a lasciare spazio a Villar. (dal 72′ Villar Sv.)

Mkhitaryan 7: con Dzeko si trova a meraviglia e questa non è una novità. L’armeno sta finalmente ritrovando la giusta forma con tanta corsa ed imprevedibilità che mette in difficoltà la retroguardia biancoceleste. La rete dell’1-0 è facile per lui che deve solo spingere in porta un assist perfetto di Dzeko.

Dzeko 7: il solito guerriero di Fonseca, il vero perno dell’attacco e il vero trascinatore della Roma. Acerbi lo soffre sin dal primo minuto e non può tenerlo sull’azione dell’1-0. Nella ripresa qualche altra bella giocata e due tiri che di poco non trovano lo specchio della porta. (dall’89’ Mayoral Sv.)

Fonseca 7: la sua Roma scende in campo con la consapevolezza che deve fare punti per centrare almeno il passaggio alla nuova competizione europea. Il 4-2-3-1 è perfetto per gli uomini a disposizione ed è un peccato aver trovato questo assetto troppo tardi. Darboe continua a crescere e Cristante da maggiore peso al centrocampo. Il ritorno di Mkhitaryan e del miglior Dzeko hanno fatto la vera differenza.