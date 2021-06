Italia-Repubblica Ceca 4-0, le pagelle degli azzurri: Insigne al top

L’Italia vince e convince contro la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio all’Europeo, in gol Ciro Immobile, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: non viene mai chiamato in causa dai suoi avversari.

Florenzi 6: partita di ordinaria amministrazione da parte del terzino romano. (Toloi SV)

Bonucci 6,5: si fa male al ginocchio nei minuti iniziali ma stringe i denti e gioca tutti i minuti del match, nel mezzo qualche intervento di ottima fattura.

Chiellini 6: prova solida ma non viene sollecitato tanto dai suoi diretti avversari. (Acerbi 6)

Spinazzola 6,5: solita partita di spinta da parte del terzino sinistro che verosimilmente sarà il titolare scelto da Mancini. (Emerson 6)

Barella 7: ormai è costantemente tra i migliori dell’Italia, un giocatore che ha intrapreso un percorso di grandissima crescita negli ultimi 12 mesi.

Jorginho 6,5; da fresco campione d’Europa trova subito la titolarità e dimostra tutta la sua importanza nello scacchiere tattico dell’Italia. (Cristante 6,5)

Locatelli 6: non una serata sfavillante ma questa sera non c’è posto per delle insufficienze.

Berardi 6,5: non crea mai grossi pericoli ma ha il merito di trovare il gol mostrando una grande freddezza sotto porta. (Chiesa SV)

Immobile 7,5: gol e assist per il centravanti della Nazionale, con la speranza che arrivi alla competizione europea con questa condizione fisica e mentale. (Raspadori SV)

Insigne 7,5: si prende l’Italia sulle spalle e mette in campo una prestazione da campione assoluto sia con la palla tra i piedi sia in fase di recupero palla.