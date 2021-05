Italia-San Marino 7-0, le pagelle degli azzurri: goleada a Cagliari

L’Italia batte agevolmente San Marino nella prima delle due amichevoli che precedono l’Europeo. Ecco le pagelle degli Azzurri:

Cragno s.v.: non viene mai chiamato in causa dagli avversari. (Meret s.v.)

Biraghi 6: prestazione sufficiente ma senza creare nessun grande pericolo. (Bastoni s.v.)

Ferrari 6,5: partita discreta per il difensore del Sassuolo chiamato all’ultimo, trova anche un gol.

Mancini 6,5: buona partita per il centrale della Roma che probabilmente ha sciolto gli ultimi dubbi di Mancini. (Di Lorenzo 6)

Toloi 6: non sta benissimo fisicamente e si nota, si affievoliscono le sue possibilità di strappare un posto nei 26.

Pessina 6,5: non parte benissimo ma col passare dei minuti viene fuori e trova anche una bella doppietta.

Cristante 6: uno due pochi elementi in grado di dare equilibrio tattico all’Italia, questo potrebbe tornare utile a Mancini.

Castrovilli 6,5: tecnicamente trova sempre la giocata giusta, peccato per la stagione opaca.

Grifo 5,5: in ombra per tutta la partita, probabilmente ha bruciato le ultime possibilità di partire con i suoi compagni. (Belotti 6,5)

Kean 5: subisce un colpo nei primi minuti e ne rimane segnato disputando una partita anonima. (Politano 7)

Bernardeschi 7,5: l’uomo in più dell’Italia. Sblocca la partita, trova l’assist per Belotti e Pessina ed inoltre mette in campo tante giocate interessanti