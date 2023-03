La Roma regala i primi 3 punti alla formazione di Ballardini che riesce nell’impresa di battere i giallorossi in ben due occasioni, dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: RUI PATRICIO CONDANNA I CAPITOLINI. NON BASTA SPINAZZOLA

Rui Patricio 5: due tiri, due gol, uno su giocata della domenica e l’altro su rigore. L’estremo difensore della Roma resta ultimo in Italia come interventi fondamentali in questa stagione. Il penalty esce da una sua uscita nettamente scomposta.

Ibanez 5.5: soffre la velocità di Okereke e soffre anche Afena. Prova a rincorrere ed argina come può. Nel finale va in difficoltà quando c’è da alzare il ritmo.

Kumbulla 6: difende bene e soffre un po’ la velocità del reparto offensivo della Cremonese. Non va mai in netta difficoltà e viene tolto per lasciare spazio a Karsdorp e passare ad una difesa a 4. (dal 66′ Karsdorp 5.5: deve dare spinta ed incisività, purtroppo resta distratto sull’azione che porta al 2-1 dei padroni di casa).

Mancini 6: come la difesa soffre gli affondi dell’offensiva della Cremonese. Lotta e combatte e regala l’assist del momentaneo 1-1. Qualche sbavatura ma è sicuramente tra i più positivi dei suoi.

Spinazzola 6.5: si ritrova la corsa e il dribbling e, nel momento più delicato, trova anche l’1-1 con un ottimo taglio in area. Nel finale ci vuole più lucidità, ma l’esterno ha dato tutto per essere più incisivo.

Cristante 6: meno brillante rispetto alle ultime uscite. Cristante prova a dare il ritmo, ma con Wijnaldum l’affinità deve ancora crescere: prova qualche verticalizzazione ma il piede è poco preciso. (dal 61′ Matic 6: prova a dare rapidità e geometrie. La Roma risponde bene e, forse, il serbo sarebbe dovuto entrare prima).

Wijnaldum 5.5: la voglia c’è e anche la corsa, ma mancano fisico e precisione. Wijnaldum dimostra di essere tornato ma la forma perfetta è ancora lontana: troppi errori nel fraseggio e poca prestanza nel difendere il pallone. Si deve ancora crescere per tornare determinanti.

Zalewski 6: nel primo tempo tanti errori anche se è l’uomo più cercato dai compagni. Nella ripresa mette più vigore, dopo 15 minuti Mourinho decide di toglierlo per lasciar spazio ad El Shaarawy. (dal 61′ El Shaarawy 6: entra, corre, ci prova e cerca di mettere scompiglio nella difesa avversaria. Il faraone trascina la Roma che purtroppo non lo segue pienamente).

Pellegrini 5.5: tanti errori e molta lentezza per il centrocampista della Roma. Mourinho non se ne priva mai, ma questa volta, il nazionale italiano aveva bisogno di riposo. Evanescente e poco incisivo. (dal 61′ El Solbakken 5: evanescente e mai in partita. Tocca pochi palloni e ne sbaglia altrettanti).

Dyabala 5.5: si accende a sprazzi ma non basta. Qualche bella giocata e tanti errori di tecnica che da lui non ci si aspetta mai. Lontano dall’Olimpico la Roma fa più fatica soprattutto se la sua stella non brilla.

Belotti 5.5: lotta e combatte ma è da solo. Prova a far salire la squadra ma sbaglia tanto e viene servito male. Meno combattivo rispetto alla partita di coppa. (dal 61′ Abraham 6: tenta di svegliare un reparto dormiente e ci prova in tutti i modi a sfondare la difesa avversaria. Prova a fraseggiare ma viene seguito a stento dai suoi compagni.)

Mourinho 5: perde la testa ad inizio ripresa e si fa espellere lasciando i suoi ragazzi senza una guida. La Roma fa fatica nel primo tempo, soffrendo il fisico e il ritmo maggiore degli avversari. I cambi danno una marcia in più, ma un errore di Rui Patricio permette a Ciofani di segnare su calcio di rigore. Tante piccole imperfezioni che costano il secondo posto.