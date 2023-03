Juventus-Torino 4-2, le pagelle dei bianconeri: Bremer disfa e fa tutto

La Juventus batte in rimonta il Torino grazie alle reti di Juan Cuadrado, Danilo, Gleison Bremer ed Adrien Rabiot.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: forse ha qualche responsabilità sul gol di Sanabria ma prima fa un miracolo proprio sull’argentino poi si rende protagonista di un altro paio di buone parate.

Alex Sandro 6: prestazione sufficiente da parte del difensore brasiliano.

Bremer 6,5: ha grosse responsabilità sul gol di Sanabria ma il più classico dei gol dell’ex regala 3 punti fondamentali alla Juventus. (Bonucci s.v.)

Danilo 6,5: trova il gol del pareggio allo scadere del primo tempo salvando una partita che sarebbe diventata veramente complicata-

Kostic 6,5: parte benissimo con grande gamba, mette in area un numero enorme di cross importanti e conclude il match con due assist a referto.

Rabiot 6: una delle prestazioni più anonime di questa stagione ma chiude la partita con la rete del definivo 4-2.

Barrenechea 6,5: all’esordio assoluto in Serie A disputa una partita di livello. In fase di impostazione è un po’ anonimo ma in fase difensiva e di recupero palla è sempre presente. (Pogba 6,5)

Fagioli 7: parte piano poi la sua prestazione aumenta sensibilmente di livello, gioca in maniera molto tecnica ma soprattutto di sostanza.

Cuadrado 7: trova la sua prima rete stagionale in campionato ed è di fondamentale importanza perché permette alla Juventus di riportare il match in parità dopo la doccia fredda di inizio partita. (De Sciglio 6)

Di Maria 6,5: come al solito mette la sua immensa classe al servizio della squadra ed anche oggi esce dal campo con un assist nel tabellino. (Chiesa 6,5)

Vlahovic 4,5: incappa in una delle peggiori prestazioni da quando veste la maglia bianconera. Si mangia un gol enorme in avvio di secondo tempo. (Kean s.v.)