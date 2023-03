Fiorentina-Milan 2-1, le pagelle rossonere: altro passo falso in trasferta

Inciampa ancora il Milan, nuovamente al Franchi dove si verificò l’unica sconfitta esterna l’anno scorso. Quest’anno invece i rossoneri continuano a faticare lontano dalle mura amiche e, complici le assenze e un’ottima Fiorentina, incappano in un 2-1 preoccupante in vista del ritorno con il Tottenham. Si salvano in pochi tra gli uomini di Pioli mentre delude chi doveva sostituire lo squalificato Leao. Di seguito le pagelle dei milanisti:

Maignan 6,5: para il parabile, dà la solita sensazione di sicurezza e prova a sparigliare le carte con i suoi lanci dalle retrovie, ma perde il duello dagli 11 metri con Gonzalez e nulla può sul colpo di testa di Jovic.

Kalulu 6,5: il migliore dei tre dietro; qualche leggera sbavatura se la concede anche lui, ma alla fine se la cava sempre nonostante un avversario insidioso come Gonzalez.

Thiaw 6: meno bene del solito. Gioca con il fardello del giallo per quasi tutto il match, ma lo gestisce bene così come fa con Cabral con cui ingaggia un bel duello personale. Non perfetto invece sul cross di Dodo con Jovic che gli sfila alle spalle.

Tomori 5: salva un gol sulla linea nel primo tempo, ma poi poco altro di buono; soffre tremendamente il pressing alto dei violi in fase di costruzione e i guizzi continui di Ikone come dimostra il fallo ingenuo che porta al rigore che indirizza la partita sui binari avversari.

Messias 5: bel passo indietro anche per lui. Solita applicazione difensiva, ma in fase d’attacco non combina nulla di buono. De Ketelaere a fine primo tempo gli pennella sulla testa una palla d’oro, ma lui la spreca malamente (dal 74′ Saelemaekers: S.V.).

Bennacer 5,5: mette minuti nelle gambe dopo l’infortunio in vista Tottenham e a giudicare dalla prestazione sembrava averne bisogno. Sotto ritmo e meno preciso rispetto al solito, lascia il campo dopo un’ora di gioco (dal 66′ Bakayoko 6: Pioli gli dà nuovamente fiducia per la ventina di minuti finali e lui fa il suo in mezzo al campo).

Tonali 5,5: complice l’intensità avversaria, sembra fare un po’ fatica a ritrovare gli automatismi con Bennacer. Anche lui dovrà alzare il livello della prestazione al Tottenham Stadium.

T. Hernandez 6: primo tempo sottotono, cresce nella ripresa e avrebbe la palla del pari, ma Terracciano gli sbarra la strada. Nel finale trova un bel gol che serve solo a lui e agli almanacchi.

De Ketelaere 5,5: gli occhi di tutti erano puntati su di lui, ma lo erano anche quelli di Amrabat che gli rende la vita parecchio complicata. Meglio di altre volte, un paio di spunti interessanti, ma ancora troppo poco per quel che ci si aspetta da lui (dall’83’ Adli: S.V.).

Rebic 4,5: la squalifica di Leao gli offre un’altra chance da titolare e la getta alle ortiche di nuovo. Avulso dal gioco, mai pericoloso, sembra essere ormai un corpo estraneo a questa squadra (dal 66′ Origi 5: mezzora di tempo dove fa quasi peggio del croato. Lui invece sembra non riuscire proprio ad entrare nei meccanismi rossoneri).

Giroud 6: si sbatte come al solito, seppur stasera sia supportato ancora meno. Le uniche insidie a Terracciano nella prima ora gliele procura lui, poi viene sostituito in ottica Tottenham (dal 66′ Ibrahimovic 5,5: aumenta sensibilmente il minutaggio, ma è lontano dalla forma migliore e prova a metterla sotto l’aspetto fisico; peccato per lui che però trovi in Igor l’avversario sbagliato per farlo).

Pioli 5,5: la sua squadra incappa in un’altra sconfitta esterna, forse un po’ inaspettatamente e sicuramente allarmante in vista del ritorno con il Tottenham. Per sua fortuna però dovrebbero tornare Leao e Diaz che al momento appaiono imprescindibili per la fase offensiva rossonera.