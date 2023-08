La Roma alla caccia di un attaccante: si guarda a Marcos Leonardo

Ormai è chiaro: la Roma sta accelerando (o comunque deve farlo) per l’acquisto di un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho. L’infortunio di Tammy Abraham per circa quattro mesi non può passare inosservato, tanto che lo Special One starebbe facendo capire in tutti i modi alla società giallorossa l’urgenza dell’operazione (ieri è comparsa una foto sui social con Mourinho che abbraccia una persona invisibile, per molti è una stoccata al club).

L’affare Scamacca sembrerebbe ormai capitolo chiuso, da valutare invece l’opzione Morata. La figura più indiziata ad entrare a Trigoria, invece, è Marcos Leonardo del Santos. La trattativa è attualmente ferma, sul giocatore ci sarebbe anche il Benfica. Classe 2003, il brasiliano potrebbe essere il profilo giusto per dare qualità al reparto offensivo della Roma che oggi vedrebbe titolare sia Belotti che Dybala. Secondo il Messaggero, l’accordo sarebbe stato raggiunto per una cifra di 10 milioni + bonus (5, ndr). Si dovrà discutere sul metodo di pagamento, nelle prossime ore possibile riapertura della trattativa.