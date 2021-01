Juventus-Sassuolo 3-1, le pagelle dei bianconeri: 3 punti pesantissimi

La Juventus vince, faticando, contro un ottimo Sassuolo in inferiorità numerica per un tempo di gioco intero grazie alle reti di Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: il portiere polacco questa sera non viene mai chiamato in causa dagli attacchi avversari.

Frabotta 6: qualche imprecisione di troppo da parte del giovane terzino sinistro che però ha il merito di trovare l’assist per il goal del 2-1.

Demiral 6: buona partita da parte dell’ex di giornata, che non viene impegnato molto da Caputo e Defrel.

Bonucci 4,5: ennesima prestazione gravemente insufficiente da parte del capitano della Juventus che sbaglia tutto ciò che c’è da sbagliare.

Danilo 7: il laterale brasiliano trova un eurogol che sblocca la partita e porta momentaneamente in vantaggio i bianconeri, sempre tra i migliori in campo.

Arthur 5,5: partita non molto convincente dell’ex Barcellona che però non sbaglia nulla di particolare, semplicemente non detta molto i tempi di manovra.

Bentancur 5: soffre tanto il centrocampo neroverde, nell’intervallo rimane negli spogliatoi in vista dell’Inter. (Rabiot 6)

McKennie 6,5: come al solito risulta tra i migliori della Juventus ma si trova costretto ad uscire nel primo tempo per un fastidio muscolare. (Ramsey 7 – Morata s.v.)

Chiesa 6: l’eroe del match con il Milan inizialmente prova con qualche iniziativa delle sue e colpisce anche un legno, ma dopo il brutto fallo di Obiang sparisce un po’ dalla partita. (Bernardeschi s.v.)

Dybala 5,5: il numero 10 della Juventus rimane in ombra praticamente sempre e si trova costretto a lasciare il campo per una torsione innaturale del ginocchio. (Kulusevski 6,5)

Ronaldo 5,5: partita pessima da parte della stella portoghese che però riesce a trovare la rete a 30 secondi dalla fine del match.