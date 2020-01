Napoli-Inter 1-3, le pagelle degli azzurri: difesa in completa confusione

Il Napoli perde la prima partita del nuovo anno. Al San Paolo gli azzurri cadono sotto i colpi di Lukaku (doppietta) e Lautaro.

MERET 5: da una sua papera nasce lo 0-2 dell’Inter.

HYSAJ 5: non spinge mai ed in fase difensiva commette diversi errori. (dall’81’ LOZANO SV)

MANOLAS 5: partita abbastanza positiva fino all’erroraccio che regala l’1-3 a Lautaro Martinez.

DI LORENZO 5: anche per lui serata storta; scivola dando il via al vantaggio ospite.

RUI 6: il migliore del reparto difensivo, dialoga bene con Insigne e si sovrappone spesso.

ALLAN 5.5: fuori giri, non entra mai in partita.

RUIZ 5: si accende solo a tratti, ma non trova mai il guizzo giusto. (dall’84’ LLORENTE SV)

ZIELINSKI 6: ci prova con diverse conclusioni dalla distanza, ha il merito di non arrendersi mai.

CALLEJON 6: bello il duello con Biraghi, ottimo l’assist per Milik.

MILIK 6.5: al posto giusto nel momento giusto sigla l’unico goal azzurro della serata. Sgomita tanto, ma i 3 centrali interisti sono davvero clienti difficili.

INSIGNE 6: bravo nei fraseggi ma spesso si intestardisce e sceglie l’opzione più difficile.