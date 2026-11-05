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AZ Alkmaar-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Koopmeiners affonda il suo passato

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus batte l’AZ Alkmaar 2-1 grazie alle reti di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani.

Spalletti di soccer.ru da Wikipedia
Fonte immagine: soccer.ru da Wikipedia

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Inoperoso per gran parte del match, nulla può sul gol di Meerdink, mentre la gran parata finale risulta viziata dal fuorigioco.

Gatti 7: Prestazione superba da leader difensivo, impreziosita da chiusure puntuali e prepotenti ripartenze palla al piede. (Bremer sv)

Lucumì 6,5: Annulla l’insidioso Meerdink con una marcatura asfissiante e guida il reparto con grande sicurezza.

Kelly 5: In evidente difficoltà, perde spesso la posizione, rallenta la manovra e commette una distrazione grave in occasione del gol olandese.

Kalulu 6: Posizionato largo a destra, accompagna con continuità la manovra e mette in mezzo alcuni cross interessanti nella ripresa.

Sarr 6: Diga fisica a metà campo, garantisce grande solidità pur peccando ancora un po’ di pulizia tecnica nella gestione della palla.

Koopmeiners 7: Firma il gol pesantissimo che sblocca il match contro il fratello, unendo tanta sostanza e generosità in mezzo al campo.

Cambiaso 5: Troppo molle nei duelli e impreciso nelle letture difensive, rimedia un giallo e soffre l’avversario. (Cabal 5)

Alajbegovic 5,5: Alterna spunti interessanti a lunghi periodi di intermittenza, sprecando una buona occasione nella ripresa. (Boga 5,5)

Woltemade 6: Lavora generosamente per la squadra e confeziona l’assist per il gol di Kolo Muani, nonostante qualche imprecisione di troppo nei controlli. (Ekhator sv)

Kolo Muani 7,5: Il migliore in campo. Motivato e brillante, serve l’assist per Koopmeiners e chiude i conti con un magnifico gol di controbalzo. (Douglas Luiz sv)

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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