Juventus-Napoli 2-0, le pagelle dei bianconeri: il ritiro ha funzionato
La Juventus batte il Napoli 2-0 grazie alle reti di Alajbegović e Boga.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6,5: Decisivo in avvio su Lucca, rischia qualcosa in qualche disimpegno nella ripresa ma porta a termine la serata con successo.
Kalulu 6: Serata tutto sommato tranquilla dietro, dove Lang non lo mette in grande difficoltà, ma offre pochissimo in fase di spinta.
Bremer 6: Non una delle sue serate più brillanti, ma nel complesso gestisce la situazione senza commettere errori evidenti.
Lucumì 5,5: Impreciso e in difficoltà nel prendere le misure a Lucca, rimedia subito un giallo e non dà sicurezza in uscita. (Kelly 6)
Cabal 6,5: Schierato a sorpresa, disputa una prova di grande sostanza sfiorando il gol nel primo tempo e facendosi apprezzare in spinta. (Cambiaso sv)
McKennie 5,5: Primo tempo anonimo da esterno alto nel 4-4-2, in cui fatica a pungere e perde qualche pallone di troppo. (Gatti 6)
Douglas Luiz 6: Regia pulita e senza sbavature, anche se mantiene i soliti ritmi bassi senza acuti particolari.
Koopmeiners 6,5: Rischia grosso in avvio su Anguissa, ma risponde con una prestazione attenta, generosa e di ottima qualità.
Alajbegovic 7,5: Il migliore in campo. Autore del gol con un sinistro magico e dominante nei duelli con Di Lorenzo, è la vera luce della manovra. (Boga 7)
Kolo Muani 5: Ennesima serata storta, culminata nell’errore clamoroso in un contropiede due contro uno gestito malamente. Esce tra i fischi. (Zhegrova 7)
Woltemade 6,5: Lotta e sgomita da gigante generoso, offrendo un’altra prova positiva e partecipando attivamente alla manovra offensiva.