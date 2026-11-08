Juventus Serie A Update News 

Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Bremer salva la Vecchia Signora

Alessandro Davani , , , , , ,

La Juventus recupera due volte la Fiorentina e pareggia con i Viola 2-2 grazie alle reti di Nick Woltemade e Gleison Bremer.

Woltemade di Bryan Berlin, WikiPortraits
Woltemade – Fonte immagine: Bryan Berlin, WikiPortraits

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 7: Subito battuto da Pellegrino e sfortunato sulla respinta che favorisce Njie, si riscatta alla grande nel finale con due parate decisive su Brescianini e Mastantuono.

Kalulu 6,5: Controlla bene Njie sulla destra e prova a farsi vedere in avanti, confermandosi il più solido della retroguardia bianconera.

Bremer 6,5: Rimedia un giallo evitabile e balla un po’ dietro, ma trova il pesantissimo gol del 2-2 di spalla su corner.

Lucumì 5: Serata da incubo: statico sul gol di Pellegrino e impreciso in impostazione, dove rischia grosso perdendo palloni sanguinosi. (Gatti sv)

Cabal 5,5: Soffre dietro, rimedia un giallo precoce e si fa superare troppo facilmente da Jimenez in occasione del secondo gol viola. (Celik 5,5)

McKennie 5,5: Alterna buoni movimenti in avanti a gravi distrazioni difensive, facendosi anticipare in occasione della rete di Njie. (Ekhator sv)

Douglas Luiz 6: Troppo lento e scolastico in mezzo al campo, si divora un gol di testa ma pennella l’angolo perfetto per il pari di Bremer.

Koopmeiners 6: Vivo, determinato e lottatore: ci prova nel primo tempo e conquista diversi falli preziosi nella ripresa.

Kolo Muani 7: Attivissimo nel tridente largo a destra, sfreccia con continuità e confeziona l’assist per il gol di Woltemade.

Woltemade 6,5: Non reattivo sul vantaggio iniziale, ma si riscatta firmando l’1-1 e sfiorando la doppietta negata solo da De Gea. (Zhegrova 5,5)

Boga 5: Deludente e costantemente arginato da Jimenez senza riuscire a pungere. (Alajbegovic 6)

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy