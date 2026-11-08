Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Bremer salva la Vecchia Signora
La Juventus recupera due volte la Fiorentina e pareggia con i Viola 2-2 grazie alle reti di Nick Woltemade e Gleison Bremer.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 7: Subito battuto da Pellegrino e sfortunato sulla respinta che favorisce Njie, si riscatta alla grande nel finale con due parate decisive su Brescianini e Mastantuono.
Kalulu 6,5: Controlla bene Njie sulla destra e prova a farsi vedere in avanti, confermandosi il più solido della retroguardia bianconera.
Bremer 6,5: Rimedia un giallo evitabile e balla un po’ dietro, ma trova il pesantissimo gol del 2-2 di spalla su corner.
Lucumì 5: Serata da incubo: statico sul gol di Pellegrino e impreciso in impostazione, dove rischia grosso perdendo palloni sanguinosi. (Gatti sv)
Cabal 5,5: Soffre dietro, rimedia un giallo precoce e si fa superare troppo facilmente da Jimenez in occasione del secondo gol viola. (Celik 5,5)
McKennie 5,5: Alterna buoni movimenti in avanti a gravi distrazioni difensive, facendosi anticipare in occasione della rete di Njie. (Ekhator sv)
Douglas Luiz 6: Troppo lento e scolastico in mezzo al campo, si divora un gol di testa ma pennella l’angolo perfetto per il pari di Bremer.
Koopmeiners 6: Vivo, determinato e lottatore: ci prova nel primo tempo e conquista diversi falli preziosi nella ripresa.
Kolo Muani 7: Attivissimo nel tridente largo a destra, sfreccia con continuità e confeziona l’assist per il gol di Woltemade.
Woltemade 6,5: Non reattivo sul vantaggio iniziale, ma si riscatta firmando l’1-1 e sfiorando la doppietta negata solo da De Gea. (Zhegrova 5,5)
Boga 5: Deludente e costantemente arginato da Jimenez senza riuscire a pungere. (Alajbegovic 6)