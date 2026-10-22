Juventus-Rennes 2-2, le pagelle dei bianconeri: Woltemade salva Spalletti
La Juventus pareggia 2-2 contro il Rennes con le reti di Celik e Woltemade.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Incolpevole sul tap-in ravvicinato di Al-Taamari e sul rigore impeccabile di Dia, non ha responsabilità sui gol subiti.
Gatti 5: Serata da dimenticare: si fa anticipare troppo facilmente da Al-Taamari sul gol del pari e rimedia un giallo ingenuo a gioco fermo.
Bremer 5: Non trasmette serenità e soffre Al-Taamari. Pesa la gestione goffa del pallone a fondo campo che concede l’angolo da cui nasce il rigore del Rennes.
Kelly 5.5: Senza grossi errori in copertura, ma appare insicuro e timido nella prima costruzione rispetto agli standard passati.
Celik 6: Trova un gran gol con un inserimento perfetto su assist di Woltemade, ma concede troppo in fase difensiva dove soffre le puntate di Nagida.
Koopmeiners 6.5: Prende per mano la squadra in regia avviando l’azione del primo gol e disegnando la punizione da cui nasce il rigore del pari.
Douglas Luiz 5: Imbrigliato dal pressing avversario, stacca la spina e la commette grossa allargando ingenuamente il braccio in area e concedendo il rigore a Dia.
Cambiaso 5: Serata di grande affanno difensivo: concede troppo spazio a Reynold sull’1-1 e commette diverse imprecisioni in uscita.
Woltemade 7: Il migliore dei suoi. Si carica l’attacco sulle spalle fornendo l’assist per Celik con un gran movimento e trasformando con freddezza il rigore.
McKennie 6: Più intraprendente e dinamico rispetto alle ultime uscite, offre buone soluzioni tra le linee senza dare punti di riferimento.
Kolo Muani 5: Continua il momento no: appare sconnesso dal gioco, inconcludente e impreciso nella gestione dei palloni offensivi.