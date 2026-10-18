Juventus Serie A Update News 

Juventus-Lazio 0-3, le pagelle dei bianconeri: tracollo totale

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus viene travolta dalla Lazio con un sonoro 3-0 in cui non si salva nessuno.

(Juventus – Fiorentina all’Allianz Stadium – Foto: Salvatore Suriano)

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Incolpevole sui gol subiti, non viene impegnato in parate di particolare rilievo nel corso del match.

Kalulu 6: Gara ordinata e affidabile, presidia con diligenza la sua zona di competenza e supporta la manovra offensiva.

Bremer 5: Si fa sovrastare in altezza da Provstgaard e ha chiare responsabilità in occasione della rete laziale.

Lucumì 5: Qualche imprecisione tecnica di troppo in uscita e corresponsabile con Bremer sul gol subito. Nonostante il provvidenziale recupero su Floriani, la prestazione resta insufficiente.

McKennie 5,5: Schierato sull’esterno con compiti prettamente di contenimento su Nuno Tavares, limita la spinta avversaria ma non produce altro.

Douglas Luiz 5: Prestazione eccessivamente timida e passiva, rinuncia a prendersi le redini del centrocampo limitandosi al compitino. (Zhegrova 6)

Sarr 5: Pomeriggio da dimenticare a causa di una quantità industriale di palloni persi in mezzo al campo. (Boga sv)

Celik 5: In ritardo nei tempi di gioco sulla sinistra, si fa superare troppo facilmente da Isaksen nell’azione del raddoppio. (Cambiaso sv)

Nico Gonzalez 5: Tanta buona volontà e idee che non trovano mai concretezza negli ultimi metri. (Conceicao 5,5)

Alajbegovic 5: Completamente isolato e fuori dal gioco, replica la prestazione opaca già vista contro il Celta. (Woltemade 5)

Kolo Muani 5: Lotta generosamente contro i centrali avversari, ma paga un’enorme carenza di cattiveria sotto porta.

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy