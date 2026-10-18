Juventus-Lazio 0-3, le pagelle dei bianconeri: tracollo totale
La Juventus viene travolta dalla Lazio con un sonoro 3-0 in cui non si salva nessuno.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Incolpevole sui gol subiti, non viene impegnato in parate di particolare rilievo nel corso del match.
Kalulu 6: Gara ordinata e affidabile, presidia con diligenza la sua zona di competenza e supporta la manovra offensiva.
Bremer 5: Si fa sovrastare in altezza da Provstgaard e ha chiare responsabilità in occasione della rete laziale.
Lucumì 5: Qualche imprecisione tecnica di troppo in uscita e corresponsabile con Bremer sul gol subito. Nonostante il provvidenziale recupero su Floriani, la prestazione resta insufficiente.
McKennie 5,5: Schierato sull’esterno con compiti prettamente di contenimento su Nuno Tavares, limita la spinta avversaria ma non produce altro.
Douglas Luiz 5: Prestazione eccessivamente timida e passiva, rinuncia a prendersi le redini del centrocampo limitandosi al compitino. (Zhegrova 6)
Sarr 5: Pomeriggio da dimenticare a causa di una quantità industriale di palloni persi in mezzo al campo. (Boga sv)
Celik 5: In ritardo nei tempi di gioco sulla sinistra, si fa superare troppo facilmente da Isaksen nell’azione del raddoppio. (Cambiaso sv)
Nico Gonzalez 5: Tanta buona volontà e idee che non trovano mai concretezza negli ultimi metri. (Conceicao 5,5)
Alajbegovic 5: Completamente isolato e fuori dal gioco, replica la prestazione opaca già vista contro il Celta. (Woltemade 5)
Kolo Muani 5: Lotta generosamente contro i centrali avversari, ma paga un’enorme carenza di cattiveria sotto porta.