Celta Vigo-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Kolo Muani all’ultimo respiro
La Juventus vince in rimonta contro un buon Celta Vigo grazie alle reti di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Incolpevole sul gol da distanza ravvicinata di Álvarez. Attento nelle uscite e tra i pali, corre solo un piccolo rischio in disimpegno con Cambiaso.
Kalulu 6: Il più solido della linea difensiva. Spinge con equilibrio e si dimostra fondamentale nella ripresa per sventare un’amnesia di Gatti.
Gatti 5,5: Prova a farsi valere anche in avanti tentato una giocata acrobatica, ma dietro soffre a tratti la velocità degli attaccanti spagnoli. (Bremer 6)
Kelly 5,5: Lontano dalla condizione migliore, appare arrugginito e rimedia un cartellino giallo prima di venire sostituito. (Lucumi 5,5)
McKennie 5,5: Prestazione generosa ma con poca qualità. Cerca spesso l’inserimento ma fatica a incidere nell’ultimo terzo di campo.
Sarr 6,5: Tra i migliori in campo. Recupera un’infinità di palloni a metà campo, garantisce sostanza e tenta anche la conclusione dalla distanza.
Koopmeiners 5: Troppo discontinuo e poco incisivo. Spreca una ghiotta occasione trovando i riflessi di Radu e un’altra potenziale chance con un controllo errato. (Douglas Luiz sv)
Cambiaso 6: Partita di sofferenza, ma ha il merito di riscattarsi nel finale pennellando l’assist decisivo per la rete di Kolo Muani.
Conceicao 6: Tra i più vivaci e intraprendenti con le sue consuete accelerazioni a destra, anche se difetta nell’ultimo passaggio. (Nico Gonzalez 6)
Alajbegovic 5: Giornata no per il bosniaco, che appare isolato e fatica a entrare nel vivo della manovra di squadra. (Kolo Muani 6,5)
Woltemade 6,5: Dopo un primo tempo con qualche errore di troppo, si sblocca nella ripresa trovando la sua prima rete su azione in bianconero.