Cagliari-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: possesso sterile
La Juventus controlla la partita ma non va oltre l’1-1 con la rete nel finale di Randal Kolo Muani.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6,5: Incolpevole sul gol di Maldini, salva il risultato in più occasioni su Winks, Mendy e Fadera confermando di essere una certezza tra i pali.
Kalulu 5,5: In ritardo sul taglio di Maldini in occasione del gol sardo. Poco propositivo e in affanno anche in fase di spinta.
Bremer 5,5: Fuori posizione e sfortunato nell’azione del vantaggio ospite. Fatica a seguire i movimenti di Mendy in una difesa spesso in sofferenza.
Lucumì 6: Inizia in difficoltà facendosi anticipare sul gol, ma cresce alla distanza e nella ripresa annulla Nzola, trascinando l’assalto finale.
Celik 6: Attento e solido in marcatura sulla sua corsia, dove controlla agevolmente gli avversari e si propone con continuità. (Cambiaso 5,5)
Douglas Luiz 6: Alterna buone giocate in impostazione ad altre troppo rischiose, faticando a velocizzare la manovra verticale dei bianconeri. (Koopmeiners sv)
Sarr 6,5: Prezioso equilibratore in mezzo al campo, unisce buone folate offensive a chiusure difensive provvidenziali.
Conceicao 5,5: Imbrigliato dalla marcatura di Obert, si vede solo per un tiro alto a inizio gara senza mai pungere. (Zhegrova 6,5)
McKennie 5: Condizionato da un giallo precoce, disputa una partita impalpabile da trequartista, non sfruttando gli spazi concessi. (Alajbegovic 6,5)
Nico Gonzalez 6,5: Il più attivo e pericoloso nel primo tempo, predica nel deserto con generosità prima di esaurire la spinta. (Woltemade 5,5)
Kolo Muani 6: Alterna errori tecnici e occasioni clamorose sprecate a un gol importante, confermando le difficoltà sottoporta.