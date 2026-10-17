La Roma dimentica il Real e torna alla vittoria in Serie A dopo il pareggio di Como. All’Olimpico sia Castro che Lulli trovano il primo gol con la maglia giallorossa.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: CASTRO E LULLI, LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI. ESORDIO PER DI NUNZIO

Gollini 6: mai messo in vero pericolo. Dopo la Champions una serata da spettatore non pagante. Un solo vero intervento dove si fa trovare prontissimo.

Balerdi 6.5: dimentica la notte con il Real e regala un’ottima prestazione di sostanza e qualità. Sempre in anticipo e pronto a salire. Colpisce una traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si dimostra un ottimo leader in assenza di Mancini.

N’Dicka 6: come il greco non viene molto sollecitato. Poca pressione e serata di in pantofole. Il Genoa ci prova, ma senza mai pungere realmente.

Koulierakis 6: il greco gioca in modo ordinato e non viene mai messo in difficoltà. La Roma rischia poco e lui passa una serata tranquilla. (dal 64′ Hermoso 6: deve dare stabilità nell’ultima mezz’ora e ci riesce benissimo. Tenta anche di portare scompiglio avanti, ma senza particolare successo).

Lulli 8: primo gol in serie A, 2-0 per il successo della Roma e prestazione di grande cuore e fiato. Ripiega in difesa e tenta le incursioni in avanti. Gasperini può fare veramente affidamento su di lui in questa stagione. (dal 77′ Wesley Sv.)

De Roon 6.5: riesce a giocare altri 90 minuti dopo Real e Como. Cristante manca, ma l’olandese lo fa dimenticare facilmente. Questa sera meno brillante, ma la sua tenuta fa invidia per intesità e qualità. Giocatore infinito.

Pisilli 5.5: tanta corsa e cuore ma la precisione non è di casa questa sera. Il giovane centrocampista corre ovunque, non si risparmia, rischia le giocate, la il piede non lo assiste e gli errori sono tanti in fraseggio. Sicuramente il meno brillante in questa serata. (dall’87 Di Nunzio Sv.)

Rensch 6: sulla fascia rischia poco, ma è anche un po’ anonimo in attacco. Un po’ lento e macchinoso nella manovra, ma alla fine chiude in crescendo, quindi la sufficienza è più che guadagnata. (dall’87’ Ghilardi Sv.)

Mora 6: meno brillante rispetto alla ottima prestazione contro il Real. Viene raddoppiato e chiuso di forza: regala qualche giocata, ma manca il vero guizzo.

(dal 64′ Pellegrini 6: serve freschezza e fiato e il suo ingresso garantisce qualità, un po’ assente fino a quel momento. Non stravolge l’andamento, ma da solidità alla manovra.)

Soule 6.5: prova a creare e ad inventare e da un suo tiro sporco nasce un assist involontario per il 2-0 di Lulli. Strappa, dribbla e prova a creare superiorità. Altra ottima gara per l’argentino.

Castro 8: dopo un primo tempo veramente anonimo, nella ripresa si inventa un gol fantastico che non fa rimpiangere Malen. Con una Roma rimaneggiata, lui si mette in mostra dimostrando di essere la valida alternativa a questa squadra. L’olandese si può permettere di riposare ogni tanto.

Gasperini 7.5: con tante assenze e una Roma estremamente giovane, non era facile portare a casa i 3 punti e mantenere la scia dell’Inter. Porta inviolata, Castro che si sblocca, Lulli che si conferma, Soule che incanta e De Roon che non si ferma più. Tante note positive dopo le tante defezioni. Gasperini sorride e si gode i suoi ragazzi.